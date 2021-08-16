Otomobil köprüden düştü: 2 yaralı

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Mersin'de otomobilin köprüden aşağı düşmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, A.C.G. (25) idaresindeki 33 ADH 453 plakalı otomobil, merkez Akdeniz ilçesi Çay Mahallesi D400 karayolu üzerinde hareket halinde iken, sürücüsünün kontrolünden çıkarak Deliçay Köprüsünden aşağıya düştü. Kazada sürücü ile birlikte araçta bulunan H.G. (20) yaralandı. Yaralılar, olay yerine giden ekiplerce araçtan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

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