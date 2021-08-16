Bilek güreşçisi Selin milli takıma seçildi

Mezitli Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Selin Tuğba Ergenç, Tokat’ta yapılan Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonası Milli Takım Seçmelerinde 3’üncü olarak milli takıma seçildi.

Mersin’in merkez ilçe Mezitli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Tokat’ta gerçekleştirilen ve Türkiye genelinde 20 ilden şampiyon sporcunun katıldığı Türkiye Şampiyonasında başarılı bir mücadele veren Selin Tuğba Ergenç, genç yaşına rağmen rakiplerini tek tek yenmeyi başardı. Turnuvada 3’üncü olan Ergenç, yakaladığı bu başarıyla Bilek Güreşi Milli Takımında mücadele etme hakkı kazandı.

Genç sporcu Ergenç’in başarılarıyla gururlandırmaya devam ettiğini söyleyen Antrenörü İsa Alim, “Antrenörlüğünü yaptığım Selin Tuğba Ergenç, Türkiye Şampiyonası ve Milli Takım seçmelerinde 3. olarak Milli Takımımıza seçilmiş ve ülkemizi Avrupa Şampiyonasında temsil etmeye hak kazanmıştır. Bize her türlü desteği sunan başta Mezitli Belediye Başkanımız Neşet Tarhan olmak üzere tüm destekçilerimize teşekkür ederim” dedi.

Mezitli Belediyesi Gençlik Spor Kulübünün başarılarına bir yenisini daha eklediğini dile getiren Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan ise “Türkiye Şampiyonasında 3. olarak bizleri gururlandıran Selin Tuğba Ergenç’e ülkemizi temsil edeceği Avrupa Şampiyonasında başarılar diliyorum. Gençlerimizin uluslararası başarısına alıştık. Avrupa Şampiyonasından da başarılı bir sonuç alarak kentimizin tanıtımını layıkıyla yerine getireceğinden hiçbir şüphem yok” diye konuştu.

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