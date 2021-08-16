Erdemli'den Manavgat'a 358 küçükbaş hayvan desteği Mersin'in Erdemli ilçesindeki Yörükler, yangın felaketi yaşayan Manavgat'a 358 küçükbaş, bir tane de büyükbaş hayvan desteğinde bulundu

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli tarafından yangın afeti yaşanan bölgeler için başlatılan yardım kampanyasına, Mersin'in Erdemli ilçesindeki Yörükler 358 küçükbaş ve bir de büyükbaş hayvanla destek oldu. Erdemli Belediyesi koordinasyonunda "Toros Dağları’nda Yörüklerin dumanı tütüyor" temasıyla Toroslar'daki Yörük yurtlarından toplanan hayvanlar dualar ile Manavgat'a gönderildi.

Uğurlama töreninde konuşan Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, "Manavgat'ta, Antalya'da, Muğla'da yangından zarar gören insanlarımızın zararlarını karşılamak adına genel başkanımızın talimatıyla Erdemli halkının teveccühü ile Erdemli halkının desteği ile 358 tane küçükbaş hayvanımızı, bir tane de büyükbaş hayvanımızı biraz sonra inşallah Manavgat'a yollayacağız. Orada zarar gören insanlarımızın zararları en güzel şekilde en iyi şekilde karşılanacak. Zaten Erdemli halkının kadirşinaslığı belli, 358 tane hayvanı belediyemizin kesesinden tek kuruş bedel ödemeden, tek kuruş para çıkmadan sadece vatandaşlarımızın katkılarını biz ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Ben destek olan, gayret sarf eden mesai arkadaşlarıma Erdemli halkına huzurlarınızda binlerce kere teşekkür ediyorum" dedi.

Uğurlamaya katılan Mersin Milletvekili Baki Şimşek de, "Bu milleti yıkmaya hiç kimsenin gücü yetmeyecektir. Yörük çadırının dumanı tütüyor. Bizim insanımız her türlü doğal afette, her türlü acıda devletinin milletinin yanında. Ve Erdemli'deki Yörük ile Manavgat'taki Yörük, Aydın'daki Yörük, Muğla'daki Yörük arada bir fark yok. Bunlar inanın bu doğal afet karşısında belki bu kadar kısa süre içerisinde 358 tane küçükbaş hayvanlarını getirip belediyemize teslim ederek oradaki kardeşlerinin, belki hiç tanımadıkları, hiç görmedikleri insanların bir dirhem olsun yaralarına parmak basmak istiyorlar, merhem olmak istiyorlar. Ben hepsine teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Milletvekili Olcay Kılavuz ise, "Tabi Türk milleti büyük bir millet, asil bir millet. Zor günde dar günde yardımlaşma, dayanışma, kaynaşma hassasiyeti yüksek olan bir millet. Elbette yüreklerimiz, yerlerimiz, içlerimiz yandı parçalandı ama burada gerçekten muazzam bir Türk milletinin uyanışını da hep birlikte takip ettik. Dolayısıyla bu bizi ziyadesiyle bahtiyar etti, fazlasıyla da gururlandırdı" şeklinde konuştu.



Destek Manavgat'a ulaştırıldı

Erdemli Belediyesi ekipleri, yardım kampanyası kapsamında toplanan hayvanları, Antalya’nın Manavgat ilçesinde kurulan koordinasyon merkezine teslim etti. Yapılan yardımdan dolayı mutlu olduklarını ifade eden MHP Antalya İl Başkanı Hilmi Durgun, "Mersin bölgemizden Erdemli’den Yörüklerden birçok hayvan yardımı geldi. Bu vesileyle Mersin’deki bütün hemşehrilerimize, bu kampanyaya destek veren, gönlü geniş yüreği geniş, Yörük Türkmen şehri Mersin’e selamlarımızı ve şükranlarımızı iletiyoruz. Allah razı olsun” dedi.

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