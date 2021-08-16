İki motosiklet kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

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Okan ÇALIŞKAN/TARSUS (Mersin), (DHA)MERSİN'de iki motosikletin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Akdeniz ilçesine bağlı Bahşiş Mahallesi İnönü Bulvarı'nda meydana geldi. Kemal Göçer yönetimindeki 33 LK 623 plakalı motosiklet, karşı yönden gelen, sürücüsünün ismi açıklanmayan 63 AV 961 plakalı motosikletle çarpıştı. Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kemal Göçer'in kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirleyen sağlık ekipleri, diğer sürücüyü tedavi için ambulansla Tarsus Devlet Hastanesi'ne götürdü.

Göçer'in cansız bedeni otopsi için morga kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Akdeniz Okan ÇALIŞKAN

2021-08-16 17:48:45



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