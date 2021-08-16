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Yörüklerden yangın bölgesine küçükbaş hayvan desteği

DHA

Yörüklerden yangın bölgesine küçükbaş hayvan desteği


Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ(Mersin), (DHA)-MERSİN'de Erdemli Belediyesi tarafından koordine edilen yardım kampanyası kapsamında yangın mağduru ailelere Yörükler tarafından 358 küçükbaş hayvan gönderildi.
Erdemli Belediyesi, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından başlatılan yardım kampanyasına destek verdi. Antalya'da meydana gelen yangınlardan zarar gören vatandaşların yardım çağrısına Yörükler seferber oldu. Erdemli Belediyesi´nin koordinatörlüğünde gerçekleştirilen çalışmada, 358 küçükbaş, bir büyükbaş hayvan olmak üzere toplamda 359 hayvan toplandı. Toplanan hayvanlar düzenlenen programda dualarla uğurlandı. Uğurlamaya, MHP'li Milletvekilleri Baki Şimşek, Olcay Kılavuz, Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu ve MHP'li yöneticiler katıldı.
Mersin'den uğurlanan hayvanlar, Antalya'nın Manavgat ilçesinde oluşturulan koordinasyon merkezine teslim edildi.
Yardım kampanyasına Yörüklerin yoğun ilgi gösterdiğini ifade eden Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, "Orada zarar gören insanlarımızın zararları en iyi şekilde karşılanacak. Malumunuz, hain eller ülkemizin kaynaklarını yok etmeye çalışıyor, ülkemizi bedbaht etmeye çalışıyorlar ama bunu asla başaramayacaklar. Tıpkı Kurtuluş Savaşı'nda olduğu gibi milletimiz topyekun hain ellere karşı mücadelesini sürdürüyor" diye konuştu.
Türk milletinin birlikte olduğuna dikkat çeken MHP Mersin Milletvekili Baki Şimşek ise "Acılar paylaştıkça azalır. Sevinçler paylaştıkça çoğalır. Yaşadığımız bu doğal afetlerde, Türk milleti acıları paylaşarak azaltıyor" dedi
Erdemli´nin duyarlığına dikkat çeken MHP Milletvekili Olcay Kılavuz da "Bu kamyonların içerisinde vatandaşlarımızın iyilikseverliği, samimiyeti, duası, muhabbeti, kardeşliği, kadirşinaslığı oraya gidecektir. Bu bizi ziyadesiyle mutlu ediyor. Devletimiz, milletimiz el ele gönül gönüle bu zor günleri kara günleri hep birlikte aşacaktır" ifadesini kullandı.
'YÖRÜKLERDEN BİRÇOK HAYVAN YARDIMI GELDİ'
Yapılan yardımdan dolayı mutlu olduklarını ifade eden MHP Antalya İl Başkanı Hilmi Durgun da şunları söyledi:
"Manavgatlı hemşerilerimizi yaralarının sarılması noktasında, 2 Ağustos tarihinde Genel Başkanımız Devlet Bahçeli beyin talimatıyla yangınzedelere yardım kampanyası başlamıştı. Bu yardım kampanyası ile ilgili olarak, çevre illerden çevre kentlerden, bizlere hayvan yardımı geldi. Bu noktada Mersin bölgemizden, Erdemli´den yörüklerden birçok hayvan yardımı geldi. Bu vesileyle Mersin´deki bütün hemşehrilerimize, bu kampanyaya destek veren, gönlü geniş yüreği geniş, Yörük Türkmen şehri Mersin´e selamlarımızı ve şükranlarımızı iletiyoruz. Allah razı olsun." DHA-Genel Türkiye-Mersin / Erdemli Mehmet DOĞANER
2021-08-16 17:52:23

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