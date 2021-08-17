Mersin Büyükşehir Belediyesi, evde sağlık hizmetine aralıksız devam ediyor Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesinin evde sağlık, bakım ve destek hizmetleri ekibi, Nisan 2019’dan bu yana 12 bin 653 haneye 86 bin 234 kez hizmet verdi

Mersin Büyükşehir Belediyesi Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi’nin evde sağlık, bakım ve destek hizmetleri ekibi, ihtiyaç sahibi her haneye sağlık götürmek için çalışmalarını sürdürüyor. Hastalar evlerinde ziyaret ediliyor, muayene ve kontrolleri, kişisel bakım ve temizlikleri yapılıyor. Ekipler tarafından Nisan 2019’dan bu yana 12 bin 653 haneye 86 bin 234 kez hizmet verildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Başkanı Vahap Seçer’in göreve geldiği 1 Nisan 2019’dan bu yana Büyükşehir Belediyesi Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi tarafından 28 ayda 12 bin 653 haneye, toplam 86 bin 234 kez evde sağlık ve bakım hizmeti verildi. Öncelikli olarak herhangi bir sosyal güvencesi bulunmayan veya sosyal güvencesi olsa bile yoksunluk ve yoksulluk sınırında olan bakıma muhtaç bireylerin evde tedavisini gerçekleştiren ekipler, yaş sınırı olmaksızın tüm engelli bireylerin tıbbi bakım ve rehabilitasyonlarını evlerinde gerçekleştiriyor. Bakım, Onarım, Tadilat Aracı ile de talep eden dezavantajlı vatandaşların küçük tamir, bakım ve onarım işleri yapılıyor.

Büyükşehir Belediyesi tarafından 1 Nisan 2019 31 Temmuz 2021 tarihleri arasında evde sağlık kapsamında 2 bin 549 haneye 42 bin 986 kez sağlık, bin 412 haneye 16 bin 686 kez bakım, 5 bin 687 haneye 10 bin 582 kez sosyal çalışma, bin 609 haneye 8 bin 887 kez temizlik, bin 228 haneye 6 bin 558 fizyoterapi hizmeti ile 168 haneye ise 535 kez psikolojik destek verildi. Yaş almış, bakıma muhtaç, yatalak ve dezavantajlı toplam 12 bin 653 yurttaşın yüzünü güldüren hizmetler devam edecek.



Ekipler, ihtiyaç sahibi hanelere mutluluk taşıyor

Evde sağlık ve bakım biriminde, alanında uzman doktor, hemşire, sağlık çalışanı, fizik tedavi uzmanı ve psikologlar görev alıyor. Ekipten hizmet alan yurttaşlara doktor muayenesi, yara pansumanı, sonda değişimi, enjeksiyon, psikolojik destek, fizik tedavi, kişisel bakım ve ev temizliği hizmetleri veriliyor. Hastanede müdahale gerektiren bir durum söz konusu olduğunda ise hasta, Hasta Nakil Aracı ile hastaneye götürülüyor.

Yaşlı Destek Hizmeti kapsamında ise sisteme kayıtlı 297 vatandaş Büyükşehir ekipleri tarafından her gün aranarak, ihtiyaçları ve genel sağlık durumları soruluyor. Büyükşehir tarafından yürütülen sosyal çalışma kapsamında ise sosyal yardım talebinde bulunan vatandaşların mevcut durumları tespit edilerek, durumlarına uygun hizmetlerden ve gerektiğinde diğer kamu hizmetlerinden yararlandırılmaları sağlanıyor.

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