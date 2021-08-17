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Giritli mahallesindeki üreticiler üzüm sıkma makinesiyle daha çok ürün işleyecek

İHA

Giritli mahallesindeki üreticiler üzüm sıkma makinesiyle daha çok ürün işleyecek

Mersin Büyükşehir Belediyesinin, üzüm üreticilerinin daha modern teknolojilerle üretim yapabilmesi için hayata geçirdiği “Üzüm Sıkma Makinesi Desteği Projesi” kapsamında merkez Akdeniz ilçesi İhsaniye Mahallesindeki Akdeniz Renkli Eller Kadın Üretim ve İşletme Kooperatifine bir adet üzüm sıkma makinesi teslim edildi. Makine desteği ile üreticiler zamandan tasarruf ederek, saatte yaklaşık 1 ton üzüm işleyebilecek.
Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi bünyesinde hayata geçirilen “Üzüm Sıkma Makinesi Desteği Projesi” ile üzüm üreticilerine sağlanan destek üreticinin yükünü hafifletiyor. Proje kapsamında son olarak Türkiye’nin tek Giritli köyü olarak bilinen İhsaniye Mahallesi üreticilerine bir adet üzüm sıkma makinesi teslim edildi. Üzüm üreticilerinin kullanımına sunulmak üzere Akdeniz Renkli Eller Kadın Üretim ve İşletme Kooperatifine teslim edilen makine, ilk günden üreticilerin yüzünü güldürdü.

Kadınların işi kolaylaşacak, zamandan tasarruf sağlanacak
Üzümden geçim sağlayan üreticiler, üzüm sıkma makinesi olmadan önce kendi güçleriyle ürünleri işleyebiliyorlardı. Çuvallara doldurdukları üzümleri ayaklarıyla ezen kadınlar, hem zamandan hem de üründen kayıp yaşıyordu. Makine desteği sayesinde zamandan tasarruf sağlayacak olan üreticiler, saatte yaklaşık 1 ton üzümü işleyebilecek.

“Her konuda üreticilerimize en işlerine yarayan destekleri veriyoruz”
Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Daire Başkanı Salim Serdar Gökçek, Büyükşehir Belediyesi olarak özellikle katma değer sağlayacak ürünler üzerinde çalışmalar yaptıklarını ifade ederek, “Üzüm sıkma makinemizin en önemli özelliği pazar değeri olmayan üzümlerimizin suyunu sıkarak şıra, pestil, pekmez olarak değerlendirip burada üzümlerimize katma değer sağlıyoruz. Kadınlar daha çok bu işleri yapıyordu. Ayakları ile ezme suretiyle saatlerce uğraşıp bedenen ciddi bir şekilde yoruluyorlardı. Biz onların hayatlarını kolaylaştırmak ve üzüme gereken katma değeri sağlamak açısından saatte yaklaşık 1 ton üzümü işleyebilen bir makine teslim ettik. Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak biz bugün, küçükbaş, büyükbaş hayvan üreticilerinden arı üreticilerine, bitkisel üretimden meyve, sebze, tarla bitkilerine kadar her alanda üreticilerimizin en çok işine yarayan ihtiyacı olan destekleri veriyoruz. Onların hayatlarını kolaylaştırıyoruz” dedi.

“Bir katma değer katacak köye”
İhsaniye Mahallesi Muhtarı ve Akdeniz Renkli Eller Kadın Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Zehra Yılmaz, üzüm suyundan çeşitli imalatlar yapılmasının mahallelinin kültüründe önemli bir yer kapladığını belirterek, “Bizim köyümüzün başlıca geçim kaynaklarından birisi bağcılık. Şimdi Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer’in katkılarıyla sunulan bu makine ile gerçekten kadınlarımızın işi kolaylaştı. Aynı zamanda kurduğumuz kadın kooperatifi olarak da bizim işimiz kolaylaştı. Bu, ayrıca bir katma değer katacak köye, çünkü hijyen bir şekilde buradan çıkacak olan şıradan pekmez, sirke, bizim Girit usulü ile yaptığımız pestiller yapılacak. Bunlara markamızı koyarak burada üretilen ürünlerin satışını kooperatifimiz aracılığıyla yapacağız. Aynı zamanda da Meral Hanıma da bu konuda teşekkür ediyorum. Meral Hanım gerçekten bizlerle yürek birliği, el birliği içerisinde. Biz burada ürettiğimiz, kooperatifimiz aracılığıyla satacağımız ürünlerde yine Meral Hanımın desteğini bekliyoruz. Çünkü bundan önce de yaptığımız Girit ekmeklerinin MEREK’e satışı konusunda sağ olsun hem belediye başkanımız hem Meral Hanımın çok büyük katkıları var. İş birliği ve el birliği ile inşallah kadınlar kalkınırsa köy de kalkınır” diye konuştu.

“Çok zahmetli oluyordu”
Bağcılar İhsaniye Melemez Girit Kültürünü Yaşatma ve Dayanışma Derneği Başkanı Hüseyin Cahit Arseven de Büyükşehir Belediyesi tarafından üreticiye sunulan üzüm sıkma makinesinden dolayı memnuniyetini dile getirdi. Girit’in kendine has bir kültürü ve gastronomisi olduğunu, üzüm ürünlerinin imalatının bu kültürün içerisinde önemli bir yer tuttuğunu ifade eden Arseven, “Büyükşehir Belediyemize çok teşekkür ediyoruz. Üzüm eskiden ayakla eziliyordu ve çok zahmetli oluyordu. Şimdi inşallah pestile varıncaya kadar sirkesinden pekmezinden faydalanılacak. Kadınlar çok aktifler. Gelenekle birlikte bunları başaracağımıza inanıyorum” ifadelerini kullandı.

“Bu makine sayesinde daha başarılı olacaklarına inanıyorum”
Mersin Girit Türkleri Dostluk Yardımlaşma Derneği Başkanı Yaşar Güngör ise “Bağcılar İhsaniye Mahallesi sakinleri kültürümüzü canla başla canlandırıyorlar ve tanıtmaya çalışıyor. Ben arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Mersin Büyükşehir Belediyesine de çok teşekkür ediyoruz. Bu makine sayesinde daha başarılı olacaklarına inanıyorum” diye konuştu.

“Eski zaman çok zahmetliydi”
Yıllardır üzümleri çuvallara doldurup ayaklarıyla basarak suyunu çıkardıklarını söyleyen üretici Medine Yalçın, üzüm sıkma makinesi sayesinde işlerinin kolaylaştığını dile getirerek, “Bu makine geldi sağ olsun belediye başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Eski zaman çok zordu. Çuvallarla 2 gün, 3 gün bas, bas, bas çok zahmetliydi. Şimdi kolaylıklar çıktı” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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