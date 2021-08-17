Mersin Üniversitesi Kurumsal Kimlik Kılavuzu yayınlandı

Mersin Üniversitesinin kurumsal kimliğinin, tüm iletişim ortamlarında güncel, doğru ve etkin bir şekilde aktarılmasını sağlayacak bir çerçeveyi yansıtması amacıyla Mersin Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan Kurumsal Kimlik Kılavuzu yayınlandı.
Mersin Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, hazırlanan kılavuz ile birlikte tüm işlemlerde kullanılacak olan yazı fontları, logolar, renkler gibi birçok unsur hakkındaki temel bilgilerin, tek bir kaynak üzerinden kullanılmasının sağlanması ve belirtilen unsurların yanlış kullanımlarının önüne geçilmesi amaçlanıyor.
Mersin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Çamsarı, Mersin Üniversitesinin gerçekleştirdiği yoğun faaliyetlerin ve başarıların görünür olmasının, üniversite kültürünün ve kalite anlayışının devamlılık arz edebilmesi açısından kurumsal kimlik çalışmalarının büyük bir öneme sahip olduğunu ifade etti. Çamsarı, “Sahip olduğumuz değerleri geleceğe taşımak ve Mersin Üniversitesi markasını daha da güçlü kılmak açısından üniversitemizin her türlü tanıtım faaliyetinde bir bütünlük sağlanması konusu üzerinde titizlikle durulması gerekmektedir. Bu amaç doğrultusunda hazırlamış olduğumuz Kurumsal Kimlik Kılavuzu, üniversitemizin akademik ve idari tüm birimleri ile öğrencilerimiz açısından yol gösterici olacaktır. Bu kapsamda hazırlanan Kurumsal Kimlik çalışmamızda emeği geçen tüm personelimize teşekkürlerimi sunuyor, Kurumsal Kimlik Kılavuzumuzun Mersin Üniversitesinin nitelikli üretimlerini ve başarılarını taçlandıracağına yürekten inandığımı ifade etmek istiyorum” dedi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.