Kadınlar, Akdeniz Belediyesinin kurslarıyla meslek öğreniyor

Akdeniz Belediyesi, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı Kültür ve Sanat Evlerinde ücretsiz mesleki beceri kurs ve eğitimler, yüzlerce kadının katılımıyla sürüyor. Akdenizli kadınların geleceğe daha güvenle bakmaları adına ellerinden geleni yaptıklarını vurgulayan Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, "Kadınlar ürettikçe Akdeniz güçleniyor" dedi.

Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi, kadınların sosyal toplumsal statüsünün yükselmesi, istihdam olanaklarının artması ve katma değer üretebilmelerine katkı sunmak amacıyla hizmet ve projelerine hız kesmeden devam ediyor. Akdeniz ilçe sınırları içerisinde yaşayan birçok kadın; belediye bünyesindeki Kültür ve Sanat Evlerinde bir yandan boş zamanlarını etkili bir şekilde değerlendirirken diğer yandan da meslek öğreniyor.



"Kadınlar kurslara heyecanla geliyorlar"

Takı Tasarımı Usta Öğreticisi Neşe Kayhan, katılımdan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Akdenizli kadınların oldukça yetenekli olduğunu ifade etti. Güzellik ve Saç Bakım Eğitmeni Gamze Zeyrek, kadınların meslek öğrendikçe daha da özgüvenli olduklarını söylerken, Step Aerobik Eğitmeni Seda Turhan ise öğrencileri ile hem keyifli vakit geçirdiklerini hem de spor yaparak zinde kaldıklarını dile getirdi. El Sanatları Usta Öğreticisi Tülay Yücesoy da ahşap, cam ve seramik boyama eğitiminin yanı sıra 3 boyutlu tablo yapımı konusunda da eğitim verdiğini ve kadınların bir şey üretebilmenin verdiği mutlulukla kurslara heyecanla geldiklerini ifade etti.



“İstihdama yönelik projelerde kadınlara öncelik tanıyacağız"

Akdeniz Belediyesi olarak kadınların toplumsal statüsünün yükseltilmesi konusunda hassasiyetlerinin oldukça fazla olduğunu dile getiren Başkan Gültak, "Kadınlar, toplumumuzun her alanında çok önemli bir güçtür. Bu nedenle kadınlara yönelik proje ve çalışmalarımız büyük bir özenle devam edecektir. Bu açıdan özellikle meslek ve beceri edindirme ile istihdama yönelik projelerde kadınlara öncelik tanıyacağız" diye konuştu.



"Akdenizli kadınlar geleceğe daha güvenle bakıyorlar"

Kültür ve Sanat Evlerinde verilen ücretsiz kurs ve eğitimler hakkında bir değerlendirme yapan Gültak, "Belediyeye bağlı Kültür ve Sanat Evlerinin birer eğitimöğretim merkezi gibi hizmet vermesini amaçladık ve bu doğrultuda da ilerliyoruz. Kurslarımızın büyük çoğunluğu aile bütçesine katkı sunmak isteyen kadınlar için çok ciddi fırsatlar sunuyor. Verilen kurs ve eğitimler doğrultusunda Akdenizli kadınların kendine olan güveni daha da artmakta, böylelikle geleceğe çok daha güvenle bakabilmektedir" ifadelerini kullandı.

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