Akdeniz Belediyesi, çocukları Tarsus Doğa Parkına götürdü

Akdeniz Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, doğanın önemi ile hayvan sevgisinin aşılanması amacıyla belediye bünyesindeki Adanalıoğlu Kültür ve Sanat Evindeki öğrenciler için Tarsus Doğa Parkına gezi düzenledi.

Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, çocuklara tabiatın önemini ve hayvan sevgisini aşılamak amacıyla bir etkinlik düzenlendi. Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak'ın talimatı ile Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı eğitmenler öncülüğünde, velilerin de katılımıyla Adanalıoğlu Kültür ve Sanat Evindeki yaklaşık 40 öğrenci, önce Tarsus Şelalesini ardından Tarsus Doğa Parkını gezerek unutulmaz anlar yaşadı. Gezdikleri yerlerden bol bol fotoğraf çektiren çocuklar, aslan, zebra, ayı, geyik, ceylan gibi hayvanları da yakından görme fırsatı buldu.



"Çocuklar bizim umutlarımız; geleceğimizdir"

Başkan Gültak, "Çocuklar bizim umutlarımız; geleceğimizdir. Onların doğaya karşı hassasiyet içinde olmaları, hayvanlara karşı sevgi dolu yetişmeleri de hepimizin temennisidir. Bu bilinçle hareket etmeleri maksadıyla Kültür ve Sanat Evlerimizdeki öğrencilerimiz için Tarsus Doğa Parkında bir etkinlik düzenledik. Muazzam anılar biriktirdiler. Onların gözlerindeki o sevinç hepimizi mutlu ediyor. Çocuklarımız için gerek eğitim gerekse böylesi farkındalık oluşturacak etkinlerimizi sürdüreceğiz" dedi.

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