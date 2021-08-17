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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Silifke ve Aydıncık’ta yaklaşık 14 bin hektar alan yandı

İHA

Silifke ve Aydıncık’ta yaklaşık 14 bin hektar alan yandı

Silifke Kaymakamı Namık Kemal Nazlı, Silifke’deki orman yangınında hasar tespit çalışmalarının büyük ölçüde tamamlandığını belirterek, "Devletimiz, tüm imkanlarıyla milletimizin hizmetindedir, hizmetinde olmaya devam edecektir" dedi.
Bölgede geçtiğimiz günlerde yaşanan orman yangınlarının söndürülmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Kaymakam Nazlı, "Vatandaşlarımızın zararları karşılanacaktır. Bu çerçevede Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle yangın yaşayan bölgelerimiz, afet bölgesi olarak ilan edildi. Yine Cumhurbaşkanımız, yangından zarar gören vatandaşlarımızın tamamının zararlarının bir bütün olarak karşılanacağını ifade etti. Bu çerçevede vergi, SGK primleri, esnaf kredilerinin ertelenmesi, kooperatif kredilerinin ertelenmesi noktasında gerekli adımlar atıldı" ifadelerini kullandı.
"Özellikle yangınların söndürülmesi noktasında canla, başla ve insan üstü bir mücadeleye hep birlikte şahit olduk" diyen Nazlı, "Diğer taraftan yine kahraman ekiplerimiz gece gündüz çalışarak birçok noktada yangınların kontrol altına alınmasını sağladı. Emeği geçen herkese teşekkür ederim" diye konuştu.
Öte yandan, Silifke ve Aydıncık ilçelerinde geçtiğimiz günlerde meydana gelen orman yangınlarında, yaklaşık 14 bin hektar alanın yandığı öğrenilirken, bu alanlardan 5 bin hektarının ise ekili ve dikili alanlar olduğu ifade edildi. Silifke’nin Boğsak, Işıklı, Yeşilovacık ve Hırmanlı mahallelerindeki yangında 14 mahallede toplam 10 bin insan tahliye edilmişti. 5 helikopter, 128 arazöz, 6 iş makinesi, 200’ü aşkın araç ve bini aşkın personel yangına müdahale etmiş, Silifke ve Aydıncık genelinde yangınlardan zarar gören 134 vatandaş olmuştu.
Silifke ve Aydıncık’ta 77 bina ağır hasarlı, acil ve yıkık durumda. Aydıncık’ta 15 fidanlık, 6 sera, 206 kovan kullanılamaz hale gelirken, 27 hayvan da telef oldu. Silifke’de 56 kovan ve 86 kümes hayvanının yapılan tespitlerde telef olduğu öğrenildi.

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