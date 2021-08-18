Mersin'de denizi kirleten gemilere 51 milyon TL ceza



Mustafa ERCAN/ MERSİN, (DHA)MERSİN'de, 2019 yılının Nisan ayından bugüne kadar denizi kirlettiği tespit edilen 30 gemiye yönelik 51 milyon 926 bin 955 TL ceza kesildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi´nin Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi, tekneyle yaptığı denetimlerde Mersin Limanı 15 No´lu rıhtımda yük boşaltan, Barbados bandıralı, 18 bin 17 grostonluk gemiden denize evsel nitelikli atık su bırakıldığını tespit etti. Ekipler, gemiye yönelik 1 milyon 490 bin TL ceza uyguladı. Ekipler, aldıkları numuneyi test için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı´nın akredite ettiği laboratuvara gönderdi. Ceza ödenmeden veya teminat mektubu bırakılmadan gemi limandan ayrılamayacak.

Büyükşehir Belediyesi, Nisan 2019´dan bu yana gerçekleştirilen denetimlerde denizi kirlettiği tespit edilen 30 gemiye yönelik toplam 51 milyon 926 bin 955 TL ceza kesildiğini de açıkladı. DHA-Genel Türkiye-Mersin / Merkez

2021-08-18 10:30:15



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