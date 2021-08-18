Mersin'de denizi kirleten gemilere 51 milyon TL ceza

Mustafa ERCAN/ MERSİN, (DHA)MERSİN'de, 2019 yılının Nisan ayından bugüne kadar denizi kirlettiği tespit edilen 30 gemiye yönelik 51 milyon 926 bin 955 TL ceza kesildi.
Mersin Büyükşehir Belediyesi´nin Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi, tekneyle yaptığı denetimlerde Mersin Limanı 15 No´lu rıhtımda yük boşaltan, Barbados bandıralı, 18 bin 17 grostonluk gemiden denize evsel nitelikli atık su bırakıldığını tespit etti. Ekipler, gemiye yönelik 1 milyon 490 bin TL ceza uyguladı. Ekipler, aldıkları numuneyi test için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı´nın akredite ettiği laboratuvara gönderdi. Ceza ödenmeden veya teminat mektubu bırakılmadan gemi limandan ayrılamayacak.
Büyükşehir Belediyesi, Nisan 2019´dan bu yana gerçekleştirilen denetimlerde denizi kirlettiği tespit edilen 30 gemiye yönelik toplam 51 milyon 926 bin 955 TL ceza kesildiğini de açıkladı. DHA-Genel Türkiye-Mersin / Merkez
2021-08-18 10:30:15
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.