Mersin, aşılamada mavi kategoride

– Son dönemde korona virüs (Covid19) vakalarında sürekli artış yaşanan Mersin’de sevindirici bir gelişme yaşandı. Mersin, dün akşam itibariyle aşılamada yüzde 75,1 oranına ulaşarak mavi kategori iller arasına girdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın geçen hafta açıkladığı haftalık vaka haritasına göre, 31 Temmuz6 Ağustos tarihli haftalık vaka haritasında Covid19 vaka sayısı 100 bin kişide 292,35 kişiye çıkan Mersin, aşılamada ise önemli bir aşama kaydetti. Vaka sayılarının giderek artması üzerine hastanelere akın eden Mersinliler, aşı yaptırmak için uzun kuyruklar oluşturarak saatlerce sıra bekledi. Mersinliler, bu bekleyişlerinin sonucunu yüz güldürücü bir şekilde aldı ve aşılamada yüzde 75,1 seviyesine ulaştı.



“Mersinimiz aşılamada mavi kategori iller arasına girdi”

Mersin İl Sağlık Müdürü Emrah Ceviz, dün akşam twitter hesabından yaptığı açıklamayla müjdeyi Mersinlilere duyurdu. Sosyal medya hesabından aşı haritasını paylaşan Ceviz, “Güneşin sarısının denizin mavisine kavuştuğu Mersinimiz aşılamada mavi kategori iller arasına girdi. Normal hayata dönüş aşılamanın yaygınlaşmasına bağlı. Tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkürler” açıklamasını yaptı.

Mersin İl Sağlık Müdürlüğü sosyal medya hesabından da “Akdeniz’in incisi Mersin artık mavi. Aşısı tamamlanmamış vatandaşlarımızı sağlık tesislerimize bekliyoruz. Tedbirler ve aşıyla Covid19’u aşıyoruz” paylaşımı yapıldı.



Mersin’de toplam yapılan aşı sayısı 2 milyon 30 bin 403

Öte yandan, Sağlık Bakanlığının Anlık Aşı Verileri haritasında bugün saat 13.25 itibariyle Mersin genelinde yapılan toplam aşı sayısı 2 milyon 30 bin 403’e ulaştı. Buna göre, 1 doz aşı uygulanan kişi sayısı 1 milyon 46 bin 578, 2 doz aşı uygulanan kişi sayısı da 796 bin 969 oldu.

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