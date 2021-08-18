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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Akdeniz’de yol ve kaldırım çalışmaları devam ediyor

İHA

Akdeniz’de yol ve kaldırım çalışmaları devam ediyor

Akdeniz Belediyesi, asfalt, kaldırım veya kilitli parke taşı ihtiyacı olan her mahallede gerekli çalışmalara aralıksız devam ediyor.
Mersin7in merkez ilçe Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların gündelik yaşamlarını kolaylaştırmak, ilçenin görünümünü değiştirip her türlü ulaşımı daha güvenli hale getirmek amacıyla asfalt kaplama ve yama, kaldırım ve kilitli parke taşı yenileme çalışmalarını ilçenin farklı mahallelerinde aralıksız sürdürüyor. Gerek ekiplerin sahadaki tespitleri gerekse muhtarlar ve vatandaşların talepleri üzerine, eksiği olan veya ihtiyaç duyan her mahallede bu çalışmalar devam edecek.
Bu çerçevede, Karacailyas Spor Tesisleri yolu üzerinde kaldırım çalışması yapan ekipler, Hamidiye Mahallesi 4207 sokakta da (pazar sokağı) mevcut yolun eskiyen kilit taşlarını sökerek yenileme işlemine başladı. Ayrıca Yukarı Burhan Mahallesinde, belediye tarafından yeni yapılan basketbol sahasının çevresini kilit taşları ile kaplayan ekipler, mahalledeki yeni parkın etrafı ile yürüme yolunda da kilit taşı döşeme çalışması yaptı. Kürkçü Mahallesinde kilit taşı kaplama yapan ekipler, Çilek Mahallesi 63178 sokakta asfalt kaplama; 63100 ile 102 sokaklarda da kaldırım çalışması gerçekleştirdi. Fen işleri ekiplerinin Karaduvar Mahallesinin ihtiyaç duyan sokaklarında asfalt yama çalışmaları da devam ediyor.
Mithat Paşa Mahallesi ve Barış Mahallesindeki sokaklarda asfalt yama çalışması yapan ekipler, Güneş Mahallesinde de kilit taşı ve kaldırım tamiratı çalışmalarını tamamladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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