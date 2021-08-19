– Mersin’de Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından düzenlenen Olimpik Deneme Yarışları ve Türkiye U16 Atletizm Şampiyonası sona erdi.

Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün destek verdiği, iki gün süren ve 22 kategoride gerçekleştirilen yarışlara 51 ilden 723 sporcu katıldı. Nevin Yanıt Atletizm Kompleksinde düzenlenen yarışlarda, sporcular dereceye girebilmek için büyük mücadele verdi.

Organizasyonun son günü yapılan Olimpik Deneme Yarışlarına Mersinli sporcular damga vurdu. Mersinli sporcular Samet Avcı uzun atlamada, Rabia Çiçek cirit atmada Türkiye birincisi olurken; Diyar Taş disk atmada, Busenur Batak 1500 metrede Türkiye ikincisi, Fatmanur Bayramoğlu çekiç atmada, Hamide Tunç 300 metre engellide, Reşat Demirkıran 300 metre engellide ve Şekip Can Tursun çekiç atmada Türkiye üçüncüsü olma başarısı gösterdiler.

İki gün birbirinden çekişmeli mücadelelere sahne olan organizasyonda dereceye giren sporculara ödülleri Mersin Vali Yardımcısı İbrahim Küçük, Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir, Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) Genel Sekreteri Halil Akkaş ve TAF Mersin İl Temsilcisi Halil Oğuz tarafından verildi.

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