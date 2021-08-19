Mersin'de suç örgütüne operasyon: 3 tutuklama

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Soner AYDIN/MERSİN, (DHA)MERSİN'de polisin suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına aldığı 12 şüpheliden 3´ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, bir suç örgütünün çökertilmesine yönelik çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda şüpheliler, S.Ş., R.B., V.B., O.S., F.S., İ.S., A.G., E.K., E.T., C.A., O.G. ve M.İ. yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, 900 mermi ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.G., E.T. ve M.İ. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 9 şüpheli ise serbest bırakıldı.

DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Merkez Soner AYDIN

2021-08-19 11:16:13



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