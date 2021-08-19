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Akdeniz’de yaz akşamları etkinlikleri film gösterimiyle başladı İlk etkinliğe Akdeniz Belediye Başkanı Gültak da katılarak, vatandaşlarla bir araya geldi

İHA

Akdeniz’de yaz akşamları etkinlikleri film gösterimiyle başladı İlk etkinliğe Akdeniz Belediye Başkanı Gültak da katılarak, vatandaşlarla bir araya geldi

Akdeniz Belediyesi, yaz akşamı etkinliklerine açık hava sinema gösterimi ile başladı. Millet Bahçesinde gerçekleşen film gösterimine Akdeniz belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak da katılarak, vatandaşlarla bir araya geldi. Gültak, "Unutulmaya yüz tutmuş yazlık sinema günlerini vatandaşlarımızla yeniden buluşturuyoruz. Akdeniz’de artık yaz akşamları da huzur ve mutlulukla geçiyor" dedi.
Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi, vatandaşların uzun süredir özlem duyduğu kültürel ve sanatsal etkinliklere yeniden başladı. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce Millet Bahçesinde gerçekleştirilen yazlık sinema gösterimi etkinliğine çok sayıda kişi katıldı. Pandemi koşullarının gözetildiği programda vatandaşlara patlamış mısır ve gazoz dağıtılarak nostaljik anlar da yaşatıldı.

"Çocuklar mutlu oldukça biz de mutlu oluyoruz"
Akdeniz’de yaz akşamlarının artık huzur ve mutlulukla geçtiğine vurgu yapan Başkan Gültak, "Vatandaşlarımızın isteklerini yerine getirmeye, onlara hizmetkar olmaya devam ediyoruz. Bilindiği gibi yakın zamanda ilçe sınırlarımız içerisinde bulunan Kültür ve Sanat Evlerimizdeki çocuklarımız ile onların velilerine bir gezi düzenledik. Kendilerini Tarsus Şelalesi ve Tarsus Doğa Parkına götürerek çocuklarımızın daha önce adını andıkları ama hiç görmedikleri hayvanları görme fırsatı bulmalarını sağladık. Onlar mutlu oldukça biz de mutlu olduk” diye konuştu.

"Kültürel ve sportif faaliyetlerimiz sürecek"
Özellikle kadınlar ve çocukların yoğun talepleri doğrultusunda kültürel ve sportif faaliyetler yapmayı sürdürecekleri mesajını veren Gültak, "Akdeniz yaz akşamlarında nostaljik bir geleneği yaşatmak ve keyifli anılar biriktirmek için vatandaşlarımız için uzun süreli etkinlikler zinciri oluşturduk. Bunların da ilki açık hava sinema gösterimlerimiz oldu. Yeşilçam filmlerinin nostaljisi ve sıcaklığını hatırlatan açık hava sinema gösterimleri ile her yaş ve her kesimden vatandaşlarımızın büyük ilgi göstereceğini biliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Gece Yolcuları konseri 21 Ağustos Cumartesi günü saat 20.00'de"
Eylül ortasına dek ilçenin birçok yerinde yazlık sinema gösterimlerinin devam edeceğini dile getiren Gültak, “Önümüzdeki günlerde Çöpçüler Kralı, Sultan, Neşeli Günler, Süt Kardeşler, Vizontele gibi Türk sinemasının önemli filmlerini de bu atmosferde izleme fırsatı bulacaksınız. Etkinliklerimizin devamında da çok çeşitli programlarla sizleri buluşturacağız. Müzikseverlerin de birbirinden güzel şarkılara eşlik edebileceği Gece Yolcuları müzik grubunun konseri de 21 Ağustos Cumartesi günü saat 20.00'de Millet Bahçesi sahil etabında gerekçeleşecek" dedi.

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