Mersin'de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

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Mersin'in Erdemli ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen 3 şüpheli, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ilçeye bağlı Kargıpınarı Mahallesi'nde uyuşturucu madde imalatı ve satışı yaptığı tespit edilen 3 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 413 gram bonzai, 5 adet bonzai yapımında kullanılan aseton, 8 adet uyuşturucu hap ve 5 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli, işlemleri tamamlanmak üzere Mersin İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

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