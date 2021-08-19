Tarsus’ta üretici kadınlar, ürünlerini açık hava pazarında alıcılarla buluşturdu

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan’ın desteğiyle kurulan Tarsus Emekçi Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifinin üyeleri, Kavaklı Mahallesindeki Hoca Ahmet Yesevi Parkında stant açtı. Başkan Bozdoğan da açık hava pazarında kadın üreticilerle buluştu.

Tarsus Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünün koordinesinde yapılan çalışma ile üretici kadınlar el emeği, göz nuru ürünlerini sergileyip satış yapma olanağı buldu. Tarsus Belediye Başkanı Bozdoğan, üretici kadınların stantlarını tek tek gezerek ürünler hakkında bilgi aldı, alışveriş yaptı. Ev hanımları grubunun zumba gösterisi ve canlı müzik performansları da etkinliğe renk kattı.

Başkan Bozdoğan, bütün yurttaşlardan kadın üreticilerin bin bir emekle ürettikleri el yapımı ürünleri satın almalarını ve onları teşvik etmelerini istedi. Takıdan yiyecek, içecek ve unlu mamullere kadar çeşitli ürünlerin yer aldığı stantlarda gönül rahatlığı ile alınabilecek birçok ürün bulunduğunu ifade eden Bozdoğan, “Amacımız, kadınlarımızın ürettikleri ürünlerini bu tür pazarlarda satışını gerçekleştirerek kazanç elde etmelerini ve kimseye muhtaç olmadan ekonomileri güçlü bireyler haline gelmelerini sağlamaktır” dedi.

Bozdoğan’ın kendilerini sürekli desteklediğini ve yalnız bırakmadığını belirten üretici kadınlar da “Ürettiğimiz ürünleri pazarlamakta ve satışını gerçekleştirmekte çok zorlanıyorduk. Şimdi başkanımızın öncülüğünde bize sunulan bu imkan sayesinde kendi ellerimizle yaptığımız ürünleri stantlarımızda sergileyerek satabiliyor ve gelir elde edebiliyoruz. Elde ettiğimiz kazanç ile aile bütçemize katkı sağlamak bizi mutlu ediyor” dediler.

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