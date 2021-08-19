Otomobili saran alevler ormana sıçramadan söndürüldü Yanarak ormana giren otomobile ormancılar anında müdahalede bulundu

Mersin'in Erdemli ilçesinde seyir halindeyken yanmaya başlayan otomobilden çıkan alevler, ormana sıçramadan arazöz ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre olay, ilçeye bağlı Karahıdırlı Mahallesi'nde yaşandı. İçerisinde 5 kişinin bulunduğu otomobilin motor kısmı, Tömük Hacıalanı yol güzergahında seyrederken alev aldı. İddiaya göre sürücü otomobili durdurarak yolcuların dışarıya çıkmasını sağladı. Herkes çıktıktan sonra alevlerin kapladığı otomobil geri geri giderek yaklaşık 70 metre sonra yol kenarında ormanlık alanda bir ağaca çarparak durdu. İhbar üzerine Erdemli Orman İşletme Müdürlüğüne ait bölgede konuşlu arazöz ekipleri olay yerine gelerek yanan otomobil ve çevresine köpüklü su ile müdahalede bulundu.

Zamanında müdahaleyle yangın büyümeden söndürüldü.

Olayla ilgili başlatılan inceleme ise sürüyor.

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