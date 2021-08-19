Göç eden 5 leylek enerji hattına takılıp, öldü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Okan ÇALIŞKAN/MERSİN, (DHA) MERSİN´in merkez Akdeniz ilçesinde 5 leylek göç yolu sırasında yüksek gerilim hatlarına çarparak hayatını kaybetti.

Bugün, ilçeye bağlı Sarıibrahimli Mahallesi Mezarlığı yakınında göç dönemindeki 5 leyleğin vücutlarına derin yaralarak alarak öldüğünü gören vatandaşlar, durumu Milli Parklar Müdürüğü'ne bildirdi. Bölgeye sevk edilen ekip, leyleklerin yüksek gerilim hattına çarparak öldüğünü tespit edili. DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Tarsus Okan ÇALIŞKAN

2021-08-19 21:21:33



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.