Gazi Çiftliğine geziler sürüyor

Mersin Büyükşehir Belediyesinin açılışını yaptığı Gazi Çiftliği, ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi’nin düzenlediği gezilere kent merkezinden ve farklı ilçelerden çok sayıda ziyaretçi katılıyor. Ziyaretçiler, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün tarımsal kalkınmanın temelini attığı çiftliği gezerken, bölgedeki kadınların ürettiği ürünlerden de satın alıyor.

Mustafa Kemal Atatürk’ün emaneti olan Gazi Çiftliği, Büyükşehir Belediyesi tarafından işlevsel hale getirildi. Mersinden Kadın Kooperatifinin önemli katkılarıyla açılışı yapılan çiftlikte hem kooperatif hem de Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi birçok çalışma yürütmeye başladı. Robotik kodlama atölyelerinden kütüphaneye kadar birçok imkana sahip çiftlik binasında, bölgedeki üretici kadınlar çeşitli eğitimler görüyor. Eğitim sırasında ise üretici kadınların çocukları oyun odasında etkinliklere katılıyor.



Turlara katılan ziyaretçiler, kadın üreticilerin ürünlerini alıyor

Kadın ve çocukların sosyal yaşam ve üretime daha fazla katılması için çalışmalar yürütülen çiftliğe geziler de düzenleniyor. Kent merkezinden ve farklı ilçelerden bu gezilere katılan vatandaşlar, Atatürk’ten kalan mirası yerinde görme imkanı buluyor. Bölgedeki üretici kadınlar ise bu gezilerde ekşi mayalı ekmekten bibere, salçadan bamyaya kadar birçok ürünün satışını yapıyor. Ziyaretçiler, bu ürünleri satın alarak kadınların ekonomilerine katkı sağlıyor.



“Turlarımız başladı, çok mutluyuz”

Gazi Çiftliği Sorumlusu Hatice Okur Dönüm, 18 kadınla 200 bine yakın zakkum ürettiklerini ve bu zakkumların Büyükşehir Belediyesinin alım garantisine sahip olduğunu söyledi. Tüm çalışmaların zakkumla başladığına dikkat çeken Dönüm, aradan geçen süreçte önemli oranda yol kat edildiğini vurguladı. Şu anda Gazi Çiftliği’nin ziyaretçi de kabul edebildiğini belirten Dönüm, “Turlarımız başladı. Çok mutluyuz. Herkesi heyecanla bekliyoruz. Kadınlarımız kendi ürünlerimizi, ata tohumlarımızdan yetiştirilen ürünlerimizi, salça, ekşi mayalı köy ekmeğimiz ve el ürünlerimizin satışını yapıyor. Her şeyi üretim aşamasına dahil ettik ve daha çok büyüyerek devam ediyoruz. Tur günlerinde ürettikleri her şeyi burada satıyorlar. Gazi Çiftliği’ni anlatmak çok zor; elimizden geldiğince anlatabilmek için buradayız” dedi.



“Misafirlerimizi kadınlarımızla bir araya getiriyoruz”

Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve Mersinden Kadın Kooperatifi Başkanı Meral Seçer’e üretici kadınlar adına teşekkürlerini de ileten Dönüm, “Meral Hanım’ın hakkını hiç yiyemeyiz. Her gün bir telefonun ucunda. Burada kadınlara ‘siz ne istiyorsunuz, neler yapabiliriz sizin için’ diyor. Buradaki kadınlar bunu şimdiye kadar hiç duymadı. ‘Siz ne istiyorsunuz, biz onu yapalım.’ Ne dedilerse diğer gün her şey burada yapıldı. Mersin’den ve Tarsus’tan geldi ziyaretçilerimiz. Öncelikle tabii ki okulumuzu gezdiriyoruz. Onları kadınlarımızla bir araya getiriyoruz” diye konuştu.

Dönüm, gezi sonunda ziyaretçilere Gazi Çiftliği’nin sahilini de gezdirdiklerini anlattı.



“Ürettiğimizi satıyoruz”

Bölgedeki üretici kadınlardan Ayşe Durmaz ise gezilerin düzenlediği günlerde ürünlerini satma imkanı bulduklarını belirterek, “Kendi ürünlerimiz, biber, patlıcan yetiştiriyoruz. Kendi tohumlarımız, üretiyoruz. Burada da satıyoruz. Emeklerimizin karşılığını almaya uğraşıyoruz. Böyle organizasyonlar olduğu için çok memnunuz. Okulumuz canlandı. Ziyaretçilerimiz oluyor. Çok sevindik biz bu işe. Biz de burada yetiştirdiğimiz ürünleri satıyoruz, para kazanıyoruz” ifadelerini kullandı.



“Heyecan ve duygu yoğunluğu yaşıyoruz”

Ziyaretçilerden Adalet Dülger de gezi sırasında tüylerinin diken diken olduğunu ifade ederek, “Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Otobüsten iner inmez ‘Atatürk Çiftliği’ yazısını gördüm. Zaten orada bir heyecan, duygu yoğunluğu başladı. Sağa sola bakmadan direkt içeriye girdik. Tabi şu anda Atam için o duyguları anlatmam mümkün değil. Çocukluğumdan beri O’na karşı son derece sevgim ve bağlılığım var. Bu ortam duygulandırdı. Odalarda gezdim. Atatürk’le ilgili daha önce Türkiye içinde ona ait birtakım yerleri gezdiğimde hep o kokuyu hissettim. Şu anda da aynı duygudayım, tüylerim diken diken. Yüreklerine, ellerine sağlık” dedi.

Ziyaretçilerden Sevgi Gökelma da çok etkilendiğini belirterek, “Çok duygusal anlar yaşadım. Atatürk’ün odası çok etkileyiciydi. Özellikle o küçük Atatürk pullarından tablo yapmışlar, çok beğendim. Çiftçiler odasında Atatürk’ün sözlerinin yazılı olması çok hoşuma gitti. Kütüphaneye bayıldım. Burayı gelip görmemizi sağladığı; kültürümüzü, tarihimizi ve bize duygusal anlar yaşattığı için Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ediyorum” diye konuştu.

