Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi, 1 Eylül’e kadar ziyarete kapatıldı

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi, korona virüs vakaları nedeniyle 20 Ağustos1 Eylül tarihleri arasında ziyarete kapatıldı. Bu sürede bakımevinin sokak hayvanları için tedavi ve bakım hizmetleri devam edecek.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesinin sokak hayvanlarının tedavi ve bakımlarını sürdürdüğü Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi, korona virüs vakaları nedeniyle bir süre vatandaş ziyaretine kapalı olacak. Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezinde 20 Ağustos’tan itibaren 1 Eylül’e kadar ziyaretçi kabul edilmeyecek. Bu süreçte bakımevinde kalan hayvanların tedavi ve bakımları rutin bir biçimde sürdürülecek.

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