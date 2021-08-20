Oto kiralama işletmecisi, iş yerinde ölü bulundu

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Soner AYDIN/ MERSİN, (DHA)MERSİN'de oto kiralama işletmecisi Malik Gökçe (25), dükkanında tabancayla vurulmuş olarak ölü olarak bulundu. Polis, Gökçe'nin ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.

Olay, Akdeniz ilçesi Yeni Mahalle 5338 Sokak'ta meydana geldi. Malik Gökçe´ye ait oto kiralama dükkanından silah sesleri duyuldu. Bunun üzerine iş yerine gidenler, işletmeci Gökçe'yi kanlar içinde koltukta hareketsiz yatarken buldu. İhbarla bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri ise yaptığı kontrolde Gökçe´nin hayatını kaybettiğini belirledi. Malik Gökçe'nin tabancayla vurulmuş cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürülürken, polis soruşturma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Akdeniz Soner AYDIN

2021-08-20 11:49:47



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