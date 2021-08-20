Toroslar’da ibadethaneler dezenfekte ediliyor

Toroslar Belediyesi, Covid19 tedbirleri kapsamında ilçe genelinde bulunan Kuran Kursu ve ibadethanelerde temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarını aralıksız sürdürüyor

Mersin’in merkez ilçe Toroslar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından ibadethanelerdeki halılar, halı yıkama makinesiyle yerinde yıkanarak hijyenik hale getirilirken, avlu, tuvalet, kapı kolları ve ayakkabılık gibi temasın olabileceği tüm yüzeyler titizlikle dezenfekte ediliyor.



"Önceliğimiz toplum sağlığı"

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, toplum sağlığını korumaya yönelik hizmetlerinin kesintisiz olarak devam ettiğini belirterek, "Azalmış olsa da maalesef salgın henüz bitmiş değil. Sadece kendimize değil, sevdiklerimize ve yaşadığımız kente karşı sorumluluğumuz var. Temasın yoğun olduğu alanlarda dezenfeksiyon çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Bu alanlardan bir tanesi de ibadethanelerimiz. Amacımız, hemşehrilerimizin sağlıklı ve hijyenik bir ortamda ibadetlerini yerine getirmeleridir. Hemşehrilerimizden de isteğimiz sosyal mesafe kuralına uymaları ve maske takmalarıdır. Bu süreci kurallara sıkı sıkıya riayet ederek hep birlikte atlatacağız" diye konuştu.

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