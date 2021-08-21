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Rusya’da yüksek lisans programını tamamlayan 22 Türk öğrenci diplomalarını aldı Mersin’de yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santralinde işe başlayacak olan 22 öğrenciden 12’si, St. Petersburg Büyük Petro Politeknik Üniversitesindeki yüksek lisans programından şeref derecesiyle mezun oldu

İHA

Rusya’da yüksek lisans programını tamamlayan 22 Türk öğrenci diplomalarını aldı Mersin’de yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santralinde işe başlayacak olan 22 öğrenciden 12’si, St. Petersburg Büyük Petro Politeknik Üniversitesindeki yüksek lisans programından şeref derecesiyle mezun oldu

– Mersin’de yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) için personel yetiştirme eğitim programı kapsamında St. Petersburg Büyük Petro Politeknik Üniversitesindeki (SPbPU) yüksek lisans programını tamamlayan Türk öğrenciler, yüksek lisans derecelerini almaya hak kazandı. 2019’da ilk yüksek lisans programı alımı için kayıt yaptıran 22 Türk öğrencinin tamamı programı başarıyla tamamlarken, 12’si şeref derecesi aldı.
Öğrenciler, iki yıllık eğitim boyunca, 1899’da kurulan ve Rusya’nın en iyi teknik üniversitelerinden biri olarak kabul edilen SPbPU’nun tarihi kampüsünde “Isı Enerjisi ve Isı Mühendisliği”nin yanı sıra, “Elektrik Enerjisi ve Elektrik Elektronik Mühendisliği” alanlarında eğitim gördü. Programa, Türkiye’deki üniversitelerin “Isı Enerjisi ve Isı Mühendisliği”, “Elektrik Enerjisi Mühendisliği ve Elektrik Mühendisliği”, “Nükleer Enerji Mühendisliği” ve “Kimya Teknolojisi” bölümlerinden lisans derecesi alan Türk öğrenciler kabul edildi. Yüksek lisans programına alım, SPbPU’daki öğretim üyeleriyle İngilizce düzenlenen mülakatın sonuçlarına göre yapıldı. Mesleğe ilişkin konuların eğitimi İngilizce olarak verilirken, gelecekte Akkuyu Nükleer A.Ş.’nin çalışanları olacak olan öğrenciler, Rusça dil eğitimi de aldı.
Akkuyu Nükleer A.Ş., SPbPU yüksek lisans programından mezun olanları Eylül 2021’de istihdam edecek.

“Bu adımın bir parçası olmak çok gurur verici”
Yüksek lisans programından mezun olan öğrenciler, duygularını da paylaştı. Çukurova Üniversitesi Makine Mühendisliğinden mezun olduktan sonra SPbPU’da yüksek lisans derecesi alan Mersinli Tuğçe Kurt, “Ülkenin ilk nükleer güç santralinin inşası, Türkiye için büyük bir adım. Bu adımın bir parçası olmak kendim, ailem ve arkadaşlarım adına çok gurur verici. Akkuyu NGS projesinin, doğup büyüdüğüm Mersin ilinde yapılıyor olması da beni ayrı mutlu ediyor. Bu projeyle hem ülkenin hem de Mersin’in daha da güçlü olacağına çok eminim. Elektrik evlerimizi, şehir sokaklarımızı aydınlatıyor, sanayi şirketlerine enerji sağlanıyor, en önemlisi de nükleer güç, aynı zamanda çevre dostu ve büyük miktarda elektrik için güvenilir bir kaynak” dedi.

“Her zaman yurt dışında eğitim görmek istedim”
Hacettepe Üniversitesi Nükleer Enerji Mühendisliğinden mezun olduktan sonra Rusya’da yüksek lisans eğitimini tamamlayan Pakize Ayşe Ciğal da “Her zaman yurt dışında eğitim görmek istedim. Bu yüzden Türkiye’deki üniversitemden mezun olduktan sonra eğitimime devam etmek için farklı ülkelerin yüksek lisans programlarını araştırdım. Rusya eğitim sistemine alışmakta zorlanmadım, ancak Türkiye’den farklı olarak Rusya’da sınavlar sözlü olarak yapıldı. Genel olarak sistem, öğrenciye ezberlemeyi değil, öğrenmeyi teşvik ediyor. Turbokompresör, ısı transferi, kombine ısı ve enerji santrali işletim prensipleri, nümerik analizler; tüm bunlar kolay konular değildi ama bunlara çalışmak çok keyifliydi” diye konuştu.

“Türkiye’nin ilk nükleer santralinin inşasında yer almak paha biçilmez bir deneyim”
Atılım Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği eğitiminin ardından SPbPU yüksek lisans derecesi alan Ferit Kamil Sadak ise “Akkuyu NGS’nin inşa projesi ve nükleer güç santrali için personel eğitim programı ülkemiz için çok büyük önem taşıyor. Benim gibi enerji alanından mezun bir mühendisin bu programa katılması hem yüksek eğitim almak, hem prestijli bir projede çalışmak hem de profesyonel anlamda sürekli gelişmek bakımından harika bir fırsattı. Türkiye’de ilk nükleer santralin inşasına, hayata geçirilmesine ve elektrik üretmeye başlamasına tanıklık etmek, bu süreçte yer almak benim için paha biçilemez bir deneyim. Türkiye enerji bakımından dışa bağımlı, bu da ülkenin cari açığın yüksek olmasına neden oluyor. Nükleer enerji bu sorunu çözmeyi de sağlayacak” ifadelerini kullandı.

“İşe koyulmak ve becerilerimi hayata geçirmek için sabırsızlanıyorum”
İskenderun Teknik Üniversitesi ElektrikElektronik Mühendisliği Bölümünden mezun olduktan sonra SPbPU’da yüksek lisans eğitimi alan Yunus Emre Tayfun da duygularını şu cümlelerle paylaştı:
“Eğitimimiz korona virüs pandemisinin en yoğun olduğu zamana rastladığından uygulamalı eğitim ve stajlarımız çevrimiçi yapıldı, ancak buna rağmen her yerde disiplin söz konusuydu. Dersler programa sıkı sıkıya bağlı kalınarak verildi. Öğretmenler bize sürekli çalışacağımız yerin nükleer güç santrali olduğunu, işimizi mümkün olduğunca ciddiyetle, dikkatli ve sorumlu biçimde yapmamızın gerekliliğini, nükleer güç santralinde çalışanlar arasındaki iletişimin kesin kurallara dayandığını ve her hareketin kaydedildiğini hatırlattı. Nükleer güç santrallerinin işleyiş prensipleri, kullanılan materyaller, güvenlik sistemleri ve ekipmanlara ilişkin ayrıntılı bilgiler edindik ve derslerden başarıyla geçtik. Mesleki yeterlilikler açısından, eğitim çok etkiliydi ve şimdiden işe koyulmak ve becerilerimi hayata geçirmek için sabırsızlanıyorum.”

Bugüne kadar 186 Türk genç uzman, Rusya’daki eğitimlerini tamamlayarak Akkuyu NGS’de işe başladı
Akkuyu NGS için personel yetiştirme eğitim programı, Türkiye vatandaşları arasından uzmanların eğitilmesi ve daha sonra Akkuyu Nükleer A.Ş.’de istihdam edilmesi amacıyla “Rusya Federasyonu Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti arasında Akkuyu NGS sahasında bir nükleer santralin inşası ve işletilmesi konusunda işbirliği yapılmasına ilişkin varılan anlaşma” gereğince uygulanıyor. Eğitim programı, Akkuyu Nükleer A.Ş. tarafından 2011 yılında başlatılmıştı. Uzmanların eğitim masrafları Rus tarafınca karşılanıyor.
Eğitim, Ulusal Nükleer Araştırma Üniversitesi MEPhI'de (NRNU MEPhI) ve St. Petersburg Büyük Petro Politeknik Üniversitesinde (SPbPU) veriliyor. Türkiye'den ilk öğrenciler 2011 yılında Rus üniversitelerinde “Nükleer Santraller: Tasarım, İşletme ve Mühendislik” uzman eğitim programı kapsamında eğitimlerine başlamıştı.
Bugüne kadar toplam 186 Türk genç uzman, Akkuyu NGS personeli eğitim programı kapsamında eğitimini tamamladı. Tümü Akkuyu Nükleer A.Ş. tarafından istihdam edildi ve halihazırda Türkiye'deki ilk nükleer santral inşaat projesinde başarıyla görev yapıyor. Program kapsamında 36 MEPhI ve 49 SPbPU olmak üzere 85 Türk öğrenci eğitimlerine devam ediyor. Bu yıl SPbPU yüksek lisans programı için Türk üniversitelerinden seçilen 25 lisans mezunundan oluşan diğer bir grup, 2021 sonbaharında eğitime başlayacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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