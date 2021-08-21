Madde bağımlısı kadın polisin desteğiyle tedaviye başladı

Mersin'de madde bağımlısı olduğu öne sürülen bir kadının, polisin desteği ile tedavisine başlandığı bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bazı sosyal medya hesapları ve haber sitelerinde bir annenin kucağında bebeği ile gezerken, elinde bulunan çakmak gazını soluduğuna dair görüntüler yer aldı. Görüntüler üzerine harekete geçen Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kadına ulaşarak yaptığı görüşmede, uzman desteğine ve tedaviye ihtiyacı olduğunu belirledi.

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü görevlileri ile irtibata geçen ekipler, kadının uzman desteği almasını sağladı. Ayrıca kadının AMATEM kliniğinde tedavisine başlandığı bildirildi.

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