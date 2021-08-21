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Kariyer Merkezinden “Çevik Organizasyonlar ve Mesleklerin Geleceği” semineri

İHA

Kariyer Merkezinden “Çevik Organizasyonlar ve Mesleklerin Geleceği” semineri

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi, “Dijital Liderler Mersin’de Projesi” kapsamında, “Çevik Organizasyonlar ve Mesleklerin Geleceği” konulu online seminer düzenledi. Seminer, 100’den fazla katılımla yoğun ilgi gördü.
Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kariyer Merkezi, dünyada yaşanan dijital dönüşüm süreci konusunda iş dünyasına, kurumlara, öğrencilere ve iş arayanlara yönelik farkındalık çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. 2020 yılına damga vuran projeler arasında yer alan Dijital Liderler Mersin’de Projesi kapsamında alanında uzman davetli konuşmacılarla gerçekleşen Çevik Organizasyonlar ve Mesleklerin Geleceği konulu online seminerde, Akademisyen ve Yazar Ergi Şener, Kişisel Dönüşüm Atölyesi Kurucusu ve Yazar Aret Vartanyan gibi önemli isimler davetli konuşmacı olarak yer aldı. Kariyer Merkezi Müdürü Serkan Özada’nın moderatörlüğünü yaptığı seminerde, katılımcıların soruları da yanıtlandı.

“Bu bizim 15’inci programımız”
Kariyer Merkezinin 2 yıldır projeler gerçekleştirdiğini ifade eden Müdür Serkan Özada, Dijital Liderler Mersin’de Projesinin 15’inci aşamasında olduklarını belirterek, “Bu bizim 15’inci programımız ve bugüne kadarki sayımızın ortalama bin 200 olduğunu gördük. Bu proje 2020’nin sonunda bitecekti ama çok güzel bir kalabalık yakaladık, çok güzel bir arkadaşlık ortamı oldu. Burada katılımcıların yüzde 80’i daha önceki oturumlara da katılmış kişiler. Çok güzel bir ambiyans yakaladığımız için de bu projeyi sürdürme kararı aldık” dedi.

“Her şeyin çok hızlı değiştiği bir dönem geçiriyoruz”
Son dönemde işleri yapış biçimlerinin değiştiğini kaydeden Kişisel Dönüşüm Atölyesi Kurucusu ve Yazar Vartanyan ise “İçinde bulunduğumuz döneme alacakaranlık diyorum. Gerçekten her şeyin çok hızlı değiştiği, sosyoekonomik yapıdan ilişkilerimize, iş hayatından bütün kulvarlarda hatların yeniden yazıldığı bir dönemden geçiyoruz. İşlerimizi yapış biçimlerimiz, uzaktan çalışmamız; bunlar sonuçlar ama aynı zamanda başlangıçlar. Eskiye dönüleceğini düşünmüyorum. Özellikle de iş hayatına baktığımız zaman yeni nesille beraber artık X, Y, Z geride kaldı, kristal çocuklar da geride kaldı. Dolayısıyla da bu perspektiften baktığımız zaman zaten kurumsal yapılar değişecek. Artıları var eksileri var ama anlamamız veya kabullenmemiz gereken şey; yaşanan değişimler artık geri gelecek şekilde değişmiyor. Bundan sonra üzerine koyarak devam edecek. İş yapış şekilleri değişebilir ama burada hayatlarımıza almamız gereken donanım meselesi yani kendimizi güncelleme noktası. Mesleğimiz ne olursa olsun o donanımımızı güçlendirmek, öğrenmek, yeni şeyleri merak etmek ve üzerine koyabilme, çünkü her şey çok hızlı değişiyor ama bilgi de çok hızlı yeniliyor kendini” diye konuştu.

“Gerçek başarı başkalarını başarılı kılmak”
Alarko Holding Stratejik Planlama Müdürü Tal Garih de iş hayatında bazı kavramların değiştiğini ifade ederek, şunları söyledi:
“Her şey ne yaparsak yapalım insan, çevre, veri odaklı yaklaşım içerisinde olmalı; çünkü hepsi bir bütün aslında. Verisel anlamda yapay zeka desteğiyle endüstri 4.0 araçlarından istifade etmeden paydaş iç görüsü oluşamaz. Müşteri deneyimi ya da çalışan deneyimi optimize edilemez. O zaman çalışanlar da mutlu olmaz. Müşteriler de sadık kalmaz ve hiç kimse de kazanmaz. Pandemiden sonra bir anda sanki kendimizi gelecekte bulduk. Her şey sürekli değişiyor, gereken yetkinlikler de öyle. Ne okuduğumuz, ne yaptığımız çok önemli değil. Önemli olan yetkinliklerimiz ne? Dünyada çalışanların sadece yüzde 40’ı mutlu olduğunu ifade ediyor ve mutlu çalışanı olan şirketlerin cirosu üç kat artıyor. Bence geleceğin üç teması şunlardan oluşacak; işleri nasıl organize edeceğiz; hangi işleri yapacağız; hangi iş modellerine odaklanacağız? Burada en önemli şey nitelikli insan. Bence gerçek başarı başkalarını başarılı kılmak. Gerçek liderlik, farklı liderlerin bir arada kalması. Bir lidersen geri planda olman gerekiyor. Teknolojinin öncüsü, insan dönüşümünün öncüsü ve bu insanların bir araya gelmesi, beraber çalışması, ortak akıl yürütmesi; esas püf noktası bu.”

“Dijital dönüşüm sürekli olarak kendini yenilemesi gereken bir strateji”
Payneer Ödeme Sistemleri CEO’su, Akademisyen ve Yazar Ergi Şener, dijital dönüşüm kavramının arkasının doldurulmasını gerektiğini belirterek, “Çok önemli kararları çok hızlı tüketiyoruz, çok hızlı çiğniyoruz. İş hayatında da böyle, toplum genelinde de böyle ama bunlar artık hayati konular. Dijitalleşme diyoruz ama dijital dönüşüm deyince arkasını doldurmamız lazım. Ne kadar teknoloji olsa da işin insan faktörü teknolojiyle beraber ele alınması gereken çok kritik bir faktör, hatta olmazsa olmaz bir faktör. Bunu es geçiyoruz. Aslında çok uzun yıllardır dijital servisler içerisindeyim. Kendi çapımda şöyle bir formül geliştirdim; bu formüller tabi söylemesi kolay, icra etmesi zor işler onun da çok farkındayım. Naçizane dijital dönüşüm deyince bana göre teknolojiyi iş süreçleri ile harmanlayıp insanlara, müşterilere sunmak gerekiyor. Bu gerçekten önemli bir dönüşüm üretimi. Dijital dönüşüm sürekli olarak gelişen, değişen ve kendini yenilemesi gereken bir strateji. Önemli bir değişim stratejisi. Çok geniş perspektiften, büyük resimden bakmamız lazım. Dijital dönüşüm çok uzun bir yolculuk diyoruz ama bu yolculukta başarılı olmak ancak organizasyonumuzun değerini, aslını değiştirerek mümkün” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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