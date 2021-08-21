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Mersin'de büyükbaş hayvan yetiştiricilerine yem desteği Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer: "Kandırmak için değil, kazandırmak için proje yapıyoruz"

İHA

Mersin'de büyükbaş hayvan yetiştiricilerine yem desteği Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer: "Kandırmak için değil, kazandırmak için proje yapıyoruz"

Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi koordinesinde, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği ve Mersin Süt Üreticileri Birliği iş birliği ile 3 yıl sürecek proje kapsamında, büyükbaş hayvan yetiştiricilerine kaba yem desteği verileceği bildirildi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, projenin ilk yılında 4 merkez ilçe ile Tarsus ve Çamlıyayla’da bulunan toplam 438 büyükbaş hayvan yetiştiricisine kaba yem desteği sağlanacak. 2021 yılı maliyeti 1 milyon 500 bin lira olan projede her bir yetiştiriciye yüzde 50 hibeli 5 ton kaba yem desteği verilecek.
“Kandırmak için değil, kazandırmak için proje yapıyoruz”
Tarsus Koordinasyon Müdürlüğünde düzenlenen törende konuşan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, tarımda çok önemli projeleri hayata geçirdiklerini belirterek, Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi ile Konya Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü iş birliğiyle Silifke Balandız’da atalık sarı buğday, Gülnar’da atalık nohut üretimi projesi yürüttüklerini hatırlattı. Her bölgenin kendine has üretim çeşitlerinin olduğunu söyleyen Seçer, hayvancılık konusunda da önemli projelere imza attıklarını kaydetti. Seçer, geçen yıl başlatılan ve 5 yıl sürecek olan ‘Hadi Gel Köyümüze Destek Verelim’ projesini hatırlattı. Projenin bu yıl da çok güzel ve verimli bir şekilde devam ettiğini, 720 yeni doğumla popülasyonun artırıldığını ifade eden Seçer, “El yordamıyla yasak savmak, günü kurtarmak, ‘belediye iş yapıyor, bir tarımsal proje gerçekleştiriyor’ demek için değil, kandırmak için değil, kazandırmak için proje yapıyoruz. Akıllıca üretim, akıllıca yönetim ülkeleri çağdaş duruma getiriyor. Amerika’yı bir daha keşfetmeye gerek yok. Bilimle, ilimle, irfanla, eğitimle çalışma yapmak zorundayız. Tarım da böyle bir şey, yoksa milyon dolarları ithal ettiğimiz girdi kalemlerine veririz. Tohuma, gübreye, zirai ilaca veririz sonra müstemleke oluruz. Borçtan kurtulamazsın ama bilimle gidersen o milyon dolarları onlara vermezsin” dedi.
“Yerel yönetimlerin asıl amacı küçük üreticilere destek olabilmek”
Başkan Seçer, bilimsel çalışmanın tarımda hem birim alandaki verimi hem kaliteyi artıracağını belirterek, kaba yem desteğini yüzde 50 hibeli gerçekleştirdiklerini söyledi. Seçer, “Bu hibenin bir önemi var. Biz genelde projelerin belli bir kısmını karşılıyoruz, değeri olsun. Bedava verdiğiniz bir eşyanın, bir destek kaleminin pek değeri olmuyor. Bedava fidan veriyorsunuz, çiftliğin bir köşesinde fidan ölüyor ama gerçekten onu tarlasına ekecek insana verirseniz, dersiniz ki yüzde 50 hibeli. ‘Ne güzel zaten ben bunu alacaktım’ der. Yüzde 50’sini öder. Yüzde 50’sini siz destek yaparsınız, amaç hasıl olur. Arazide fidan olur, ağaç olur, meyve olur, ekonomiye katkı gelir. Bu proje kapsamında seçtiğimiz üreticiler de o en fazla 10 büyükbaş hayvana sahip üreticiler. Biz yerel yönetimlerin asıl amacı daha çok aile işletmelerine, kadın üreticilere ve küçük üreticilere destek olabilmek. Bu yıl proje kapsamında bugün dağıtımını gerçekleştireceğimiz Tarsus 339, Akdeniz 40, Mezitli 16, Toroslar 32, Çamlıyayla 5, Yenişehir 6 üretici olmak üzere toplam 438 üretici projede yer alacak. Gelecek yıl, Anamur, Erdemli, Silifke ve Gülnar’da proje yürüyecek. Üçüncü yılda sadece Mut ilçemizde yapıp bu çalışmayı noktalamış olacağız. Her yıl için bu yılın verileri ile 1.5 milyon lira belediyemize bir maliyeti var bu çalışmanın. Çalışana, üretene, alnının teriyle hak ederek çoluğuna çocuğuna rızık götüren bu kardeşlerimize helali hoş olsun. Onların üretiminden, devlet olarak aldığımız vergiden bu para tekrar kendilerine veriliyor" diye konuştu.
Kooperatifler ve birlikler aracılığıyla alet, ekipman ve makine desteklerine devam ettiklerini dile getiren Seçer, 708 arı üreticisine yapılan malzeme desteğinden 3 yıl sürecek olan 'Kazanç Projesi'ne kadar birçok alanda her bölgenin ihtiyacına göre desteklerin ve projelerin yapıldığını anımsattı. Seçer, her alanda kadınlara pozitif ayrımcılık sağladıklarını ve tarımsal desteklerde de kadınları ön plana aldıklarını söyledi.
“Tarlada izi olmayanın harmanda yüzü olmaz”
Tarımsal destek projelerinin devam edeceğini kaydeden Seçer, şöyle devam etti; “Tarlada izi olmayanın harmanda yüzü olmaz, çalışacağız, çalışacağız. Bu yıl önemli bir projeyi başlatmış oluyoruz. Hele ki, küresel ısınma kaynaklı kuraklığın hat safhaya çıktığını, özellikle bu yıl kaba yem ihtiyacının çok yoğun olduğunu, girdi fiyatlarının çok yüksek olduğunu biliyorsunuz. Saman kalitesi çok düşük. Buğdaylar yeterli yağmuru almayınca saman çıkmadı zaten meralarımız helak oldu, talan oldu. Hiç düşünmedik, ‘ne yapacağız merayı’ dedik. Bina yaptık. Meraları yok ettik. Mera olmayınca, yem olmayınca o zaman hayvansal gıda da olmaz, o zaman yaşam da olmaz. Artık bu tehlikeyi umut ediyorum her birimiz gördük. Bundan sonra bu alanda çok daha iyi işler yapacağınızı ümit ediyorum.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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