Mersin'de DEAŞ operasyonu: 7 gözaltı

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Soner AYDIN/ MERSİN, (DHA)MERSİN'de, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince DEAŞ terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlatıldı. Teknik ve fiziki çalışmanın ardından tespit edilen adreslere düzenlenen operasyonlarda, 7 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Merkez Soner AYDIN

2021-08-21 12:01:12



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