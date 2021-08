Gültak: "Herkesin korktuğu kentsel dönüşümü biz başlattık" Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Karaduvar Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, bugüne kadar herkesin korktuğu ve kaçtığı kentsel dönüşümü kendilerinin başlattığını belirterek, "Biz göğsümüzü gere gere bunun üstüne gittik ve çok şükür başarılı da olduk. Umarım bu şehri hep beraber tüm belediye başkanlarımızla değiştiririz" dedi.

Gültak, Karaduvar Mahallesi’ni ziyaret ederek, yapılan ve yapılmakta olan hizmet, proje ve çalışmalar hakkında vatandaşlara bilgi verdi, esnafları ziyaret etti. Gültak, Karaduvar Mahalle Muhtarı Fikret Altan, başkan yardımcıları, meclis üyeleri ile birim müdürlerinin eşlik ettiği ziyarette mahalle sakini vatandaşlara hitap etti.

"Birçok insanımız ruhsat bekliyor"

Bölgenin en büyük sorunlarından birinin imar olduğuna işaret eden Gültak, "Hala Kazanlı, Karaduvar, Karacailyas, Güneş, Şevket Sümer gibi mahallelerimizi yakinen ilgilendiren, yıllardır yapılmamış olan imar sorunundan söz ediyorum. Tarım görüşü geldi. Yaklaşık 8 ay geçti. Umarım yakında Büyükşehir Belediyesi 2. etap dediğimiz 1/5000'lik imar planları hızlı bir şekilde yapar, biz de 1/1000'liklerini yapar geçiririz. Birçok insanımız ruhsat bekliyor. Umarım bu imar planları bir an önce biter ve şehrin kaderini değiştiririz" diye konuştu.

"Çay Mahallesi'ndeki vatandaşlarımızın evlerini yakında teslim edeceğiz"

Düzensiz büyümüş bir Akdeniz ile karşı karşıya olduklarına vurgu yapan Gültak; "Alt ve üst yapısında sıkıntılar var. Bunların da bir an önce çözülmesi ve Akdeniz'in kaderinin değişmesi için herkesin rızasını kazanarak yerinde kentsel dönüşümün hayata geçmesi gerekiyor. Çay Mahallesi'nde örneğini görüyorsunuz. Yakında vatandaşlarla görüşüp evleri teslim edeceğiz. Barış Mahallesi'nde de kepçeyi vurmamıza çok az kaldı. Oradaki birçok vatandaşın tapu devrini aldık. Bu ayın sonunda yapılacak ihale ile yüklenici firmaya devrediyoruz ve inşallah 2 ay içinde de Barış Mahallesi'nde 400'ün üstünde konutu hayata geçirmiş oluyoruz" ifadelerini kullandı.

"Bu şehri hep birlikte planlamak zorundayız"

"Birbirimizi kandırmamamız gerekiyor" diyen Başkan Gültak; "Şevket Sümer, Güneş, Çay, Çilek, Karacailyas'ta sıkıntılar var. Doğal gaz yok. Alt yapıda, içme suyunda problemler var. Bunları nasıl çözeceğiz? Bu şehri muhtarlarımızla, vatandaşımızla hep birlikte planlamak zorundayız. Kandırmaca yok. Yıllarca kandırmışlar. Hiçbir plan yapmamışlar; şehir 20 yıldır köy gibi kalmış" şeklinde konuştu.

"İmardan sonra en büyük sorun kentsel dönüşümdür"

İmar sorunundan sonra Mersin'in en büyük sorununun kentsel dönüşüm olduğunu dile getiren Gültak, "Ben bunu 6 aydır söylüyordum. Sonunda Çay ve Barış mahallelerindeki başarılarımızın üzerine Büyükşehir Belediyesinde de bir hareketlenme oldu. Barış ve Bahçe mahallelerinin 2. etabının kentsel dönüşüm yetkileri bizdeydi. Büyükşehir bu yetkileri beraber kullanmak üzerine bize müracaat etti. Biz de bunu Büyükşehirde değerlendireceğiz" dedi.

"Sonunda sesimizi duydular"

Başkan Gültak; "Sonunda sesimizi duydular. Barış ve Çay mahallesindeki başarımız ses getirdi. Şimdi Özgür Çocuk Parkının karşısında da Büyükşehir bir kentsel dönüşüm projesini hayata geçirmeye başlamak istiyor. O kadar mutluyum ki, o kadar sevinçliyim ki anlatamam. 6 aydır her yerde söyledim. Sonunda sizinle kendi sesimi duyurabildim. Büyükşehir de artık kentsel dönüşüme başlamak için girişimde bulundu. Umarım bu başlangıcı Akdeniz'in farklı mahallelerinde de verirler. Çünkü yerinde ve kentsel dönüşüme ihtiyacı olan çok mahallelerimiz var" diye konuştu.

"Şehrin kalbi olan Akdeniz çok daha iyi çalışacak"

Bugüne kadar herkesin korktuğu ve kaçtığı kentsel dönüşümü başlattıklarına vurgu yapan Başkan Gültak, şöyle devam etti; "Biz göğsümüzü gere gere bunun üstüne gittik ve çok şükür başarılı olduk. Umarım bu şehri hep beraber tüm belediye başkanlarımızla değiştiririz. Hiçbir vatandaşımızın bu ortamda bu şekilde yaşamaları kaderleri değil. Yenişehir'deki Mezitli'deki yollar, caddeler, evler, parklar gibi yerler onların da kaderi olacak. İşte bu gerçekleştirdiğimiz örnekler hızla yayılacak. Şehrin kalbi olan Akdeniz çok daha iyi çalışacak."

"Festival döneminde kira bedeli almadan satış için stant kurulabilecek"

Balığı, restoranları ve insanları ile Karaduvar'ın özellikle bu bölgenin en önemli mahallelerinden bir tanesi olduğuna dikkat çeken Gültak, "2019 yılında pandemiden kaynaklı festivalimizi yapamamıştık. Bu sene eylül ayının sonuna doğru Balık Festivalini yapacağız. Festivalimiz de Karaduvar da ülkemizin merak ettiği bir yer haline gelmiş olacak. Buradan tüm Karaduvarlı hanımefendilere sesleniyorum. Festival zamanı hiçbir kira bedeli almadan Karaduvar'a has yapacağınız tüm ürünlerin satışlarına izin verilen stantları da Karaduvarlı kardeşlerimize, annelerimize vereceğiz. Hem esnafımız hem kadınlar buradan gelir elde edecekler" şeklinde konuştu.

Konuşmasının ardında Başkan Gültak, Karaduvar Mahallesi sakinleri ve esnafının yaşadıkları bir takım sıkıntı ve talepleri dinleyip not ettirdi, çeşitli konulardaki soruları da yanıtladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.