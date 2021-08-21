Yolda yatan köpeği kamyonetle ezip, kaçan sürücü aranıyor

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Okan ÇALIŞKAN/ TARSUS (Mersin), (DHA)MERSİN'in Tarsus ilçesinde kimliği belirsiz kamyonet sürücüsü, yolda yatan sokak köpeğine çarptıktan sonra kaçtı. Köpeğin kalça kemikleri kırılırken, sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay, Tarsus'a bağlı Ergenekon Mahallesi'nde meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen sürücü, 12201 Sokak'ta yol ortasında yatan sokak köpeğine çarparak, kaçtı. Bu anlar, güvenlik kamerasına anbean yansırken, çevredekiler barınak yetkililerine haber verdi. İhbarla gelen ekipler, köpeği alıp, tedavi için barınağa götürdü. Köpeğin kalça kemiklerinin kırıldığı belirlendi. Kamera kayıtlarını incelemeye alan polis ekipleri ise sürücünün kimliğinin belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı. DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Tarsus Okan ÇALIŞKAN

2021-08-21 17:38:08



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