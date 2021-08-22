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Seçer: "İtibarlı bir belediyeyiz" Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Silifke ilçesinin kırsal mahallelerinde vatandaşlarla bir araya geldi

İHA

Seçer: "İtibarlı bir belediyeyiz" Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Silifke ilçesinin kırsal mahallelerinde vatandaşlarla bir araya geldi

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Türkiye'nin 7 değerli belediyesinden biri olduklarını belirterek, "Bir belediye başkanı hiç borçlanmadan, geçmiş dönemin kendisine miras kalan 1 milyar lira borcunu azaltıyorsa ve bunu 2 yıl kadar kısa bir sürede yapıyor, bunun yanında hizmetlere devam ediyorsa, ‘benim belediyem güçlü’ diyorsa, herkes belediye ile iş yapmak için müteahhitler yarışa giriyorsa, mal ve hizmet satmak için sıraya giriyorsa, bu belediye başkanı ne diyorsa haklıdır. Ben de bunu söylüyorum. Benim belediyem itibarlı bir belediyedir. Benim belediyem şerefli bir belediyedir" dedi.
Seçer, kırsal mahalle ziyaretlerine Silifke ilçesi ile devam etti. Silifke’ye bağlı Keşlitürkmenli, Çaltıbozkır, Kocaoluk, Mara, Kavak ve Çatak mahallelerinde vatandaşlarla bir araya gelen Seçer, hayata geçirdikleri projeler hakkında bilgiler verdi, sorun ve taleplerini yerinde dinledi.
“Mersin’de insana dair ne arıyorsanız hepsi var”
Türkiye’nin, dünyanın en güzel ülkesi olduğunu, bu ülkenin en güzel şehirlerinden birinin de Mersin olduğunu söyleyen Seçer, “Anamur’dan Tarsus’a, Çamlıyayla’dan Mut’a kadar bütün bu bölgelerin belediye başkanı olarak söylüyorum. 2 milyona yakın bizim yerli nüfusumuz var. Sahilde insanların başka derdi var, Toroslar’ın eteklerinde başka. Anamur’da başka, merkezde başka. Merkezin Akdeniz ilçesinde başka, Mezitli’de başka. Mersin’de insana dair ne arıyorsanız hepsi var. Fakiri, zengini, Karadenizlisi, Doğulusu, Batılısı, Orta Anadolulusu hepsi var. Böyle bir kültür zenginliği. Bir kentin önce huzuru olacak, birliği, beraberliği olacak. Bir aile gibi. Belediye başkanınız olarak iyi işler yapıyoruz. Hizmet ettiğimiz sürece Allah nasip etti, vatandaşlarımız tercih etti, destek verdi. Bizlere oy veren de sağ olsun, vermeyen de sağ olsun. Ama şunu dediler hep, bu hep beni üzmüştü. ‘Bu adam Tarsuslu. Tarsus’tan beri gelmez. Oradan başka yere de hizmet yapmaz, buraları tanımaz, Yörükleri tanımaz.’ Kocaoluk’tan da onlara kapak olsun” diye konuştu.
Başkan Seçer, ‘Dosthane’ hizmetini anlattı
Hizmette ayrımcılık yapmadan herkese eşit mesafede durduklarını belirten Seçer, hayata geçirdikleri hizmetleri anlattı. Ziyaret ettiği her mahallede ‘Dosthane’ hizmetinden bahseden Seçer, “Allah başa vermesin. Evinizde hasta olduğu zaman bunu şehirde tedavi ettirmek bir aile için külfettir. Hastaneye gideceksiniz, hastanede yatırıyorsunuz. Ama gittiğiniz zaman orada kalacak yeriniz yok. Eşe, dosta gidiyorsunuz. 2 gün, 3 gün, 5 gün ondan sonra sıkıntı oluyor. Alo 185. İster muhtara söyleyin bizimle temas kursun ama bunun için 185’i kodlayın, karşınıza nazik bir ses çıkar. ‘Burası Büyükşehir Belediye Başkanlığı’ der. Orada çıkana de ki; ‘Kızım, ben Ayşe ablan. Ben oğlanı hastaneye getireceğim. 30 gün orada tedavi görecek, benim kalacak yerim yok. Hemen ‘Ne zaman geleceksiniz’ der, seni karşılarlar. Yatacak, kalkacak yerini ve kahvaltını da her sabah verirler. Hiç kimseyi aramanıza gerek yok. Alo 185, bitti” ifadelerini kullandı.
“Kır Çiçekleri’ projesinde kontenjanı 120 öğrenciye çıkaracağız”
Özellikle kırsal mahalleleri ilgilendiren ve çok özen gösterilen ‘Kır Çiçekleri’ projesine değinen Seçer, "1012 yaş arası kız çocukları spora meraklı olanları, çok iyi atletizm yapıyor, örnek veriyorum. Ama çocuğun imkanı yok ki, gitsin şehirde bir spor kulübünde bu kabiliyetini geliştirsin. Şu anda benim 55 kızım var. 55 kız babasıyım ben. Manevi babalarıyım. Okullarına yazdırdık. Bizim misafirhanemiz var spor tesisimizde. Sabah kalkarlar kahvaltılarını yaparlar, okullara giderler. Okul bittiği zaman tekrar gelirler, antrenörleri var. Onların öğretmenleri var. Antrenmanlarını yaparlar, akşam yemek saatinden sonra etüt merkezinde derslerini yaptırıyorlar. Herhangi bir spor dışında müzik aleti çalma ya da birtakım etkinlikler, tiyatro gibi kabiliyetleri varsa onun da eğitimini verirler. İsteyen hafta sonu da evine, köyüne gelebilir. Bu sene ilk yılımızdı ve çok güzel bir sonuç aldık. Onun için bir ilave kontenjan yaptık. Bunu toplamda 120 öğrenciye çıkaracağız" şeklinde konuştu.
“Benim belediyem itibarlı bir belediyedir”
Mersin’in çok geniş bir coğrafya olduğunu ve çok imkanlar sunduğunu vurgulayan Seçer, devamında şunları söyledi: “Belediyemizin geliri Türkiye’nin 7 değerli belediyesinden biri. Belediyemizin geliri iyi. Belediyemiz eğer kendisine aktarılan parayı akılcı bir şekilde kullanırsa çok kısa süre içerisinde çok işler yapar. Biz yapıyoruz. Bir belediye başkanı ‘şu kadar borcu ödedim, bu kadar borcu ödedim. Benim borcum azaldı’ diye övünmez. Ben bunu söylediğim zaman beni sakın yanlış anlamayın. Ama bir belediye başkanı hiç borçlanmadan, geçmiş dönemin kendisine miras kalan 1 milyar lira borcunu azaltıyorsa ve bunu 2 yıl kadar kısa bir sürede yapıyor, bunun yanında hizmetlere devam ediyorsa, ‘benim belediyem güçlü’ diyorsa, herkes belediye ile iş yapmak için müteahhitler yarışa giriyorsa, mal ve hizmet satmak için sıraya giriyorsa, bu belediye başkanı ne diyorsa haklıdır. Ben de bunu söylüyorum. Benim belediyem itibarlı bir belediyedir. Benim belediyem şerefli bir belediyedir.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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