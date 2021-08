Akdeniz'de 'Gece Yolcuları' coşkusu

Koronavirüs salgınında can kaybı artıyor

Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından organize edilen, 'Akdeniz'de Yaz Akşamları' etkinlikleri kapsamında sahne alan Gece Yolcuları müzik grubunun verdiği konser, büyük ilgi gördü.

Mersin Millet Bahçesi'ni dolduran Akdenizliler, 'Gece Yolcuları'nın muhteşem sahne performansı ve güçlü enerjisi sayesinde keyif dolu bir konser yaşadı. Vatandaşlar müziğin coşkusuna kapılırken, Başkan Mustafa Gültak ise şarkılara eşlik ederek, vatandaşların eğlencesine ortak oldu. Her yaş ve her kesimden kişinin katılımı ile gerçekleşen konser, renkli görüntülere sahne oldu.

"Finalde Karaduvar Balık Festivali'nde buluşacağız"

Etkinlikte konuşan Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, "Şu an Türkiye'nin en güzel ve en özel Millet Bahçelerinden birinde bulunuyorsunuz. Artık sezonu açtık. Burada uzun süre konserler ve kültür sanat etkinliklerimiz tüm hızıyla devam edecek. Finalde Karaduvar Balık Festivali'nde buluşacağız. Çok büyük sürprizler siz değerli Akdenizlileri bekliyor; haberiniz olsun. Bizleri takip edin" dedi.



"Akdeniz'de kardeşlik ve barış ön planda"

Akdeniz'in değiştiğini ve artık o talihsizliğini kırdığını dile getiren Gültak, "Akdeniz'de kardeşlik, barış ve sevgi ön planda. Bundan sonra da böyle devam edecek. Biz sizler için geldik ve sizlere hizmetlerimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Akdeniz geceleri zaten güzeldi ama bugün Gece Yolcuları ile daha da güzel oldu. Bu güzel akşamda bizlerin yanında olan Gece Yolcuları ekibine teşekkürlerimi sunuyor, hepinize iyi eğlenceler diliyorum" ifadelerini kullandı.

Başkan Gültak'a ve Akdenizlilere teşekkür

Akdeniz Belediyesinin coşku dolu etkinliğinde olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Gece Yolcuları grubunun solisti Edis İlhan ise gördükleri ilgiden çok mutlu olduklarını söyleyerek, Başkan Mustafa Gültak'a ve Akdenizlilere teşekkür etti.

