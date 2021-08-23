Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aratos’un anıt mezarında ‘dromos’a ulaşıldı Mersin’deki Soli Pompeiopolis Antik Kenti'nde bu yıl da kazılar, insanlık tarihinin en önemli filozoflarından, şair, matematikçi ve astronomi biliminin kurucusu Aratos’un anıt mezarında gerçekleştiriliyor Kazılarda, mezar odasına girişi sağlayan dar ve uzun geçit anlamına gelen ‘dromos’ bulunurken, kazı ekibinin hedefi, mezarın tabanına ulaşmak Kazı Başkanı Prof. Dr. Yağcı: “Soli için çok önemli bir ünlü. Dünyaca ilgi göreceğini düşünüyoruz”

İHA

Aratos’un anıt mezarında ‘dromos’a ulaşıldı Mersin’deki Soli Pompeiopolis Antik Kenti'nde bu yıl da kazılar, insanlık tarihinin en önemli filozoflarından, şair, matematikçi ve astronomi biliminin kurucusu Aratos’un anıt mezarında gerçekleştiriliyor Kazılarda, mezar odasına girişi sağlayan dar ve uzun geçit anlamına gelen ‘dromos’ bulunurken, kazı ekibinin hedefi, mezarın tabanına ulaşmak Kazı Başkanı Prof. Dr. Yağcı: “Soli için çok önemli bir ünlü. Dünyaca ilgi göreceğini düşünüyoruz”

Mersin’de, tarihi yaklaşık 3 bin 500 yıl öncesine dayanan Soli Pompeiopolis Antik Kenti'nde bu yıl da kazılar, insanlık tarihinin en önemli filozoflarından, şair, matematikçi ve astronomi biliminin kurucusu Aratos’un anıt mezarında gerçekleştiriliyor. Bu yılki kazılarda, antik çağda genellikle tümülüs veya toprak altındaki mezarlarda, mezar odasına girişi sağlayan dar ve uzun geçit anlamına gelen ‘dromos’ bulunurken, kazı ekibinin hedefi, mezarın tabanına ulaşmak.
Mersin’in merkez Mezitli ilçesinde yer alan ve sütunlu caddesi, höyüğü, antik limanı, su kemerleri, hamamı ve akropolleri ile dünya tarihi miraslarından birini oluşturan Soli Pompeiopolis Antik Kenti'nde, 1999 yılında başlayan kazı çalışmalarının bu yıl 22’incisi gerçekleştiriliyor. Tarihi M.Ö. 1500 yılına uzanan Soli Pompeiopolis Antik Kenti'nde bu yılki kazılar 4 Temmuz’da başladı.

Döneminin en ünlü isimlerinden
Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Müzecilik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Remzi Yağcı başkanlığında sürdürülen kazılar, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da sadece antik çağda Tarsus’ta doğan ve döneminin en ünlü isimlerinden biri olan filozof, şair, matematikçi ve astronom Aratos’un anıt mezarında gerçekleştiriliyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı öncülüğünde, Dokuz Eylül Üniversitesi ve Mersin Üniversitesinin işbirliğiyle yürütülen, Mezitli Belediyesinin de destek verdiği çalışmalarda 10 kişilik ekip görev alıyor.
Çalışmalarda, fotogrametri yöntemiyle yapılan taramalardan elde edilen veriler, 3 boyutlu teknolojiyle kayıt altına alınarak dijital ortama aktarılacak.

“Bu mezarın kime ait olduğunu ortaya çıkarmayı ve kesin olarak tarihlemesini yapmayı umut ediyoruz”
Kazı Başkanı Prof. Dr. Yağcı, M.Ö. 3. yüzyıl ile 1. yüzyıl arasındaki Helenistik Dönemi kapsayan ve Aratos’un anısına dikilmiş bir anıt mezar olduğu tahmin edilen yapıda devam eden çalışmalarla ilgili İHA muhabirine açıklama yaptı. Uzun bir hazırlık döneminden sonra çalışmalara başladıklarını belirten Yağcı, “Halen Soli Pompeiopolis’in 19. yüzyıl gezginlerince Aratos’un mezarı olarak adlandırılan anıt mezar üzerinde çalışıyoruz. 19. yüzyıl gezginlerince burası Aratos’un mezarı olarak plan üzerine işaretlenmiş. Biz de arkeolojik olarak bunu araştırıyoruz. Buradan umut ettiğimiz sonuç; bu mezarın gerçekte kime ait olduğunu açığa çıkarmak ve Aratos’un mezarı olarak adlandırılan bu mezardaki buluntular üzerinden kesin olarak tarihlemesini yapmak. Restitüsyon ve restorasyonunu yaptıktan sonra da ziyarete açmak istiyoruz” dedi.

“Soli için çok önemli bir ünlü. Dünyaca ilgi göreceğini düşünüyoruz”
Aratos’un, döneminin çok ünlü bir ismi olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Yağcı, “Aratos, gerçekten onun mezarıysa Soli için çok önemli bir ünlü. Strabon (Yunan tarihçi, coğrafyacı ve filozof), Soli’nin ünlüleri arasında Aratos, Khrysippos (filozof) ve Philemon (güldürü şairi) adından söz ediyor ve bunlar da antik kaynaklarda Solili ünlüler olarak adlandırılıyor. Mezarını, Mela (antik yazar) görmüş, antik yazarlarda adı geçiyor ve özelliklerinden bahsediliyor. Bir de bölge arkeolojisi için çok önemli bir yenilik getirdi. Böyle silindirik, anıtsal bir yapı ve eğer Aratos’un anısına yapıldıysa çok daha önemli tabi ki. Dünyaca ilgi göreceğini düşünüyoruz” diye konuştu.

“Mezarın ‘dromos’unu bulduk”
Şu ana kadar aşama aşama yapının nasıl yıkıldığını tespit ettiklerini belirten Yağcı, antik çağda genellikle tümülüs veya toprak altındaki mezarlarda, mezar odasına girişi sağlayan dar ve uzun geçit anlamına gelen ‘dromos’u bulduklarını söyledi. Yağcı, “Anıt mezar bir ara çöplük olarak kullanılmış, o çöp malzemelerinin ne kadar derine indiğini tespit ettik. Bir de ayrıca ‘dromos’unu bulduk. O da umut verici. Bütün bu çalışmalar sonuçlandığında yapıyı kesin olarak tarihleyeceğiz” ifadelerini kullandı.

“Bu yıl tabanı bulmayı umut ediyoruz”
“Bu yıl bu tabanı bulmayı umut ediyoruz” diyen Yağcı, bu yıl mezarın içini açığa çıkarabileceklerini kaydetti. 22 yıllık kazılarda Soli Höyük, Sütunlu Cadde, Milli Egemenlik Caddesi, Aratos’un mezarı ve höyüğün içindeki hamam yapısı olmak üzere 5 alanda çalıştıkları bilgisini veren Prof. Dr. Yağcı, şöyle devam etti:
“Bütün bunlar bitmeye az kaldı ve projelendirilip kurula sokulabilecek halde. Kısa bir kazıdan sonra bu alanda restore edilmiş birden çok yapı görebiliriz ve bunlar ziyaret edilebilir hale gelir. Bu yılki kazıları tabana ulaşıncaya kadar sürdürmeyi düşünüyoruz. Ondan sonra restitüsyon çalışmaları başlayacak. Şu anda belgeleme çalışmaları tamamlandı. UNESCO Kültür Mirasına aday olması için bu yıl başvuruda bulunacağız.”

“Yapıdan çıkarılan tüm taşlar ve bloklar tek tek belgeleniyor”
Mersin Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Deniz Kaplan da, “Bu yılki çalışmalar içerisinde daha çok yapının yuvarlak iç çekirdeğinde kazılarımızı sürdürüyoruz. Amacımız, yapının içine düşmüş olan mimari blokları seviyelerine göre bilimsel kaidelere uygun olarak belgeleyip kaldırmak. Böylelikle yapının restitüsyon ve restorasyon çalışmalarına altlık oluşturmuş olacağız. Yapıdan çıkarılan tüm taşlar ve bloklar tek tek belgeleniyor. Bu çalışmaları Mersin Üniversitesi Harita Mühendisliği ve MEÜ Mimarlık Fakültesinin destekleriyle gerçekleştiriyoruz. Yani Aratos’a ait olduğu düşünülen yapıdaki çalışmalar multidisipliner bir şekilde sürdürülmekte. Önümüzdeki günlerde muhtemelen yapının yuvarlak iç çekirdeğinde tabana ulaşacağız. Ondan sonra yapının restitüsyonu, yani bilgisayar ortamında ayağa kaldırılmasıyla ilgili elimize daha net bilgiler ulaşacak” dedi.
Kazı alan sorumlusu Gözdem Güler ise restorasyon ve restitüsyon projesine yönelik taş kaldırma, bunları düzenli bir şekilde istifleme çalışması yaptıklarını ifade ederek, “Vinç yardımıyla taşları kaldırırken profil ya da duvarlarına göre ayırıp, teknolojiyi de kullanarak belgeleyerek düzenli bir şekilde yerleştirip, ilerleyen dönemlerde kullanılması için hazırlık çalışması yapıyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Mersin’de otobüs şarampole yuvarlandı: 33 yaralı
YEREL HABERLER Mersin’de otobüs şarampole yuvarlandı: 33 yaralı
Mersin Valiliği´nden AK Parti Milletvekili Yılmaz hakkındaki iddialarla ilgili açıklama
YEREL HABERLER Mersin Valiliği´nden AK Parti Milletvekili Yılmaz ...
Mersin Valiliğinden milletvekilinin aracının durdurulmasına ilişkin açıklama AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz'ın aracını durduran polis memurları hakkında, yasal mevzuatın dışına çıktıkları gerekçesiyle soruşturma başlatıldığı belirtildi
YEREL HABERLER Mersin Valiliğinden milletvekilinin aracının ...
Denizde fenalaşan bir kişi hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Denizde fenalaşan bir kişi hayatını kaybetti
Tarsus'ta hasat şöleni sürüyor Yerli yer fıstığı 'Ayşehanım' çeşidinin deneme ekimi sonrasında hasat edilen ürünün rekoltesi yüksek olurken, lezzetinde de başarılı sonuçlar elde edildi
YEREL HABERLER Tarsus'ta hasat şöleni sürüyor Yerli yer fıstığı ...
Akdeniz'de 'Gece Yolcuları' coşkusu
YEREL HABERLER Akdeniz'de 'Gece Yolcuları' coşkusu
Mezitli’de konser coşkusu
YEREL HABERLER Mezitli’de konser coşkusu
Seçer: "İtibarlı bir belediyeyiz" Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Silifke ilçesinin kırsal mahallelerinde vatandaşlarla bir araya geldi
YEREL HABERLER Seçer: "İtibarlı bir belediyeyiz" Mersin Büyükşehir ...
Kuraklık Toroslar'da da bal üretimini vurdu
YEREL HABERLER Kuraklık Toroslar'da da bal üretimini vurdu
Hastanede tedavi gören genç üniversite tercihini son gün yapabildi Mersin'de hastanede tedavi gördüğü için üniversite tercihini yapamayan 20 yaşındaki gencin yardımına belediye ekipleri yetişti
YEREL HABERLER Hastanede tedavi gören genç üniversite tercihini son ...
Peçeli baykuş yavrusu Tarsus Doğa Parkı'nda hayat buldu
YEREL HABERLER Peçeli baykuş yavrusu Tarsus Doğa Parkı'nda hayat ...
Tatilcilere renk katan pelikanlarla 25 yıllık dostluk Yıllar önce göç sırasında Akdeniz kenarında kalan bazı pelikanların Mersin'de evi olarak alıştığı balık restoranının sahibi İzzet Taşkan'la dostlukları dikkat çekerken, tatile gelenlerin de neşesi oluyor Denizde tatilciler arasında yüzen ardından kumsalda gezen pelikanlar, akşamları da restorana geçerek balıklarını yiyip, çeşmeden ise su içip mekanda Taşkan’a eşlik ederek günlerini tamamlıyor
YEREL HABERLER Tatilcilere renk katan pelikanlarla 25 yıllık ...
Mersin'de tepki çeken görüntü Aracıyla yolda yatan köpeğin üzerinden geçti, hiçbir şey olmamış gibi devam etti
YEREL HABERLER Mersin'de tepki çeken görüntü Aracıyla yolda yatan ...
Yolda yatan köpeği kamyonetle ezip, kaçan sürücü aranıyor
YEREL HABERLER Yolda yatan köpeği kamyonetle ezip, kaçan sürücü ...
Tarsus'ta kafe ve kahvehane yangını; 1 itfaiyeci dumandan etkilendi
YEREL HABERLER Tarsus'ta kafe ve kahvehane yangını; 1 itfaiyeci ...
Huzurevi sakinleri Covid-19 ve dolandırıcılık olaylarına karşı bilgilendirildi
YEREL HABERLER Huzurevi sakinleri Covid-19 ve dolandırıcılık ...
Gültak: “30 milyon TL’yi aşan yatırımlarla yeni tesisler kazandırdık, mevcutları yeniledik” Akdeniz Belediyesi Yaz Futbol Okulu Sertifika Töreni, Başkan Mustafa Gültak’ın katılımıyla yapıldı
YEREL HABERLER Gültak: “30 milyon TL’yi aşan yatırımlarla yeni ...
Gültak: "Herkesin korktuğu kentsel dönüşümü biz başlattık" Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Karaduvar Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi
YEREL HABERLER Gültak: "Herkesin korktuğu kentsel dönüşümü biz ...
2 ayrı işyerinde çıkan yangında maddi hasar meydana geldi
YEREL HABERLER 2 ayrı işyerinde çıkan yangında maddi hasar meydana ...
Tarsus'ta Roma döneminden 159 tarihi eser ele geçirildi
YEREL HABERLER Tarsus'ta Roma döneminden 159 tarihi eser ele ...
Mersin'de mevsimlik tarımda çocuk işçiliğinin sonlandırılması amaçlanıyor
YEREL HABERLER Mersin'de mevsimlik tarımda çocuk işçiliğinin ...
Mersin'de DEAŞ operasyonu: 7 gözaltı
YEREL HABERLER Mersin'de DEAŞ operasyonu: 7 gözaltı
Mersin Büyükşehir Şehir Tiyatrosu, Torbalı Metropolis Tiyatro Festivali’nin açılışını yaptı
YEREL HABERLER Mersin Büyükşehir Şehir Tiyatrosu, Torbalı Metropolis ...
Mersin'de büyükbaş hayvan yetiştiricilerine yem desteği Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer: "Kandırmak için değil, kazandırmak için proje yapıyoruz"
YEREL HABERLER Mersin'de büyükbaş hayvan yetiştiricilerine yem ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.