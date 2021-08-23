Silifke'de yolcu otobüsü devrildi: 33 yaralı

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MERSİN, (DHA)MERSİN'in Silifke ilçesinde kontrolden çıkıp, minibüse çarptıktan sonra akaryakıt istasyonunun çevre duvarını yıkıp devrilen yolcu otobüsünde 33 kişi yaralandı.

Antalya'dan Gaziantep'e giden henüz sürücüsü öğrenilemeyen 27 LM 821 plakalı 'Ben Turizm' firmasına ait yolcu otobüsü, saat 04.00 sıralarında Silifke ilçesi Kapızlı mevkisinde sürücüsünün kontrolünden çıkıp, park halindeki minibüse çarptıktan sonra yol kenarındaki akaryakıt istasyonunun çevre duvarını yıkarak devrildi. Kazada, 2 şoför ve 1 muavinini de aralarında olduğu 33 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılardan bazılarına ayakta müdahale edilirken, diğerleri ise ambulanslarla Silifke Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan birinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Silifke Ali Rıza EREN

2021-08-23 09:59:21



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