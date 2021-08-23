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2 bin rakımdaki konargöçer Yörüklere kuaför hizmeti bile götürdüler Mersin Büyükşehir Belediyesi, Toros Dağlarında 2 bin rakımda konaklayan Yörüklere mobil kuaför, gezici kütüphane ve sağlık hizmeti veriyor

İHA

2 bin rakımdaki konargöçer Yörüklere kuaför hizmeti bile götürdüler Mersin Büyükşehir Belediyesi, Toros Dağlarında 2 bin rakımda konaklayan Yörüklere mobil kuaför, gezici kütüphane ve sağlık hizmeti veriyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi, konargöçer Yörükleri hayvanlarını otlatmak için konakladıkları obalarda da yalnız bırakmadı. Büyükşehir Belediyesi, 2 bin rakımdaki obalara Mobil Kuaför, Gezici Kütüphane, Vahap Amcayla Tatlı Günler ile Evde Sağlık ve Bakım hizmetlerini ulaştırarak, Yörüklerin birçok ihtiyacını karşıladı.
Mersin Büyükşehir Belediyesinin birçok hizmeti, merkez Toroslar ilçesi Atlılar Mahallesinin devamında yer alan 2 bin rakımdaki obalara ulaştı. Hayvanlarını otlatmak için Toroslar’ın yüksek kesimlerindeki obalarda konaklayan konargöçer Yörükler, telefonun bile çekmediği bir noktada Büyükşehir Belediyesinin hizmetlerinden yararlandı.

4 araç merkezden 2 bin rakıma doğru yola çıktı
Mersin’in konargöçer Yörükleri, göç sezonunda hayvanlarını otlatmak için yüksek kesimlere doğru yola çıktı. Göç sezonu öncesi Yörüklerin yolunu açan Büyükşehir Belediyesi, göç sırasında ise Yörüklere göç azığı ulaştırdı. Büyükşehir, konargöçer Yörükleri konakladıkları obalarda da yalnız bırakmadı. Sosyal Hizmetler, Engelliler ve Sağlık Hizmetleri ile Kültür ve Sosyal İşler Dairelerinin ortak çalışmasıyla çok sayıda hizmet 2 bin rakımdaki obalara ulaştı. Sabah saatlerinde Aşhaneden yola çıkan 4 araç, uzun bir yolculuğun ardından telefonun bile çekmediği yüksek kesimlerdeki obalara erişti.

Yörük ailelere sağlık kontrolünden tıraşa kadar birçok hizmet sunuldu
‘Mobil Kuaför’ aracı ile kırsalda hizmet veren kuaförler, Yörükleri 2 bin rakımdaki obalarda hem tıraş etti hem de bakımlarını yaptı. ‘Gezici Kütüphane’ aracından ise Yörük ailelerin çocuklarına kitaplar hediye edildi. ‘Vahap Amcayla Tatlı Günler’ araçları da obalara ulaştı. Bu araçlardan Yörük vatandaşlara aşure, mamul ve limonata gibi çok sayıda ikram yapılırken, çocuklara ise oyuncak bebek ve kumandalı araba hediye edildi. Büyükşehir’in ‘Evde Sağlık ve Bakım’ ekibi ise obalarda yaşayan Yörük vatandaşlara sağlık kontrolü hizmeti götürdü.

“Bugün tüm ekibimizle buradayız”
Belediyesi Sosyal Hizmetler Şube Müdürü Özlem Yaşar, Mersin’in her noktasında olduklarını belirterek, “Herkesle birlikteyiz. O nedenle bugün tüm ekibimizle buradayız. Çocuğundan gencine, yaşlısına kadar tüm vatandaşlarımıza ulaşmayı amaçlıyoruz. Vahap Başkanımızın selamı ve küçük hediyelerimizle geldik. Güzel karşılandık. Herkes hayatından memnun. Burada faaliyetlerine devam ediyorlar. Atlılar’a bağlı Yılan Ovası başlangıç yerimiz. Buradan da aşama aşama diğer meraları ziyaret edeceğiz” dedi.
Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesinde görevli Hemşire Zeynep Çelik ise “Sağlık taraması olarak tansiyonlarını, kan şekerini ölçtük. ANT takibi yaptık. Satürasyon kalp atışlarını ölçtük. Özel durumlarıyla ilgili, sağlık sorunlarıyla ilgili bilgi aldık. Gerekli yönlendirmeleri yaptık” diye konuştu.

“Başkanımız Vahap Seçer, bize Yörükler için ne yapabileceğini sormuştu”
Taşeli Yörükleri Kültür ve Dayanışma Derneği Genel Sekreteri ve Yörük Türkmen Vakfı Mersin Şubesi Başkan Yardımcısı Şerife Arıcı Yıldız, Büyükşehir’in çok özgün ve farklı bir çalışmayı hayata geçirdiğini belirterek, “Belki her belediyenin kolay kolay yerine getiremeyeceği bir hizmetle buradayız. Sağ olsun Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer bir süre önce bizlerle, mera başkanlarıyla bir toplantı yapmıştı. Bize Yörükler için ne yapabileceğini sormuştu. Biz de ihtiyaçlara yönelik bir dizi bilgilendirmede bulunmuştuk. O bilgiler doğrultusunda konargöçer Yörüklerin ihtiyaçlarına yönelik Büyükşehir Belediyesi bazı etkinlikler başlattı. Bunlardan ilki yaylaya göç öncesinde Yörük ailelere göç azığı adı altında bir erzak dağıtımıydı. Bu erzakların Yörüklere ulaşması için biz dernek olarak aracı olup bir göç uğurlaması yaptık” ifadelerini kullandı.

“Az önce berberlerin tıraş ettiği çocukların gözündeki ışıltıyı gördüm”
Büyükşehir’in hayata geçirdiği yeni çalışmanın da Yörük aileler tarafından memnuniyetle karşılandığını dile getiren Yıldız, şöyle devam etti: “Bu dağların başında sağlık hizmetlerine, kültürel hizmetlere ulaşmakta, sosyalleşmekte çok ciddi sıkıntıları oluyor. Büyükşehir Belediyemiz bu dokunuşlarıyla bu anlamda bizce çok olumlu bir hizmette bulundu. Az önce berberlerin tıraş ettiği çocukların gözündeki ışıltıyı gördüm. Yine bir küçük kız çocuğumuzun oyuncak alırken gözündeki ışıltıyı gördüm. Yine bir hanım arkadaşımızın bir sağlık sorunu vardı. Sağlık biriminden gelen arkadaşlar notlarını aldılar, kendisini hastaneye götürüp hastalığının teşhis ve tedavisi için yardımcı olacaklarını bildirdiler. Tüm Yörükler adına Büyükşehir Belediyemize, Başkanımız Vahap Seçer’e ve burada canla başla çalışan tüm arkadaşlara çok teşekkür ediyorum.”

“Farklı bir şey oldu, en azından hatırlandılar”
Atlılar Mahallesi Muhtarı Mutlu Özdemir de bulundukları yaylaya dönemsel olarak ortalama 300 kişilik bir göç olduğunu belirterek, “Yılan Ovası mevkii 2 bin rakımlı bir yaylamız. Burada, böyle bir zamanda Yörük kardeşlerimize, çocuklara çeşitli etkinlikler, büyükler için kuaför hizmeti, kütüphane hizmeti verdiler. Farklı bir şey oldu. En azından hatırlandılar” dedi.

“Bizi şehirde gibi hissettirdi”
Tarsus ilçesine bağlı Boztepe Mahallesinde yaşayan Mehmet Ali Toros, mayıs ayıyla beraber Yılan Ovasına çıktıklarını belirtti. Kendilerine ulaşan hizmetlerden memnun kaldıklarını kaydeden Toros, “Bizi şehirde gibi hissettirdi. Vahap Başkanımıza bize bu duyguyu tattırıp bu ortamı yaşattığı için selam ve saygılarımızı sunup çok teşekkür ederiz. Kuafördü, hediyeydi, sözle dile getiremediğimiz birçok şeyi imkansızlıklar dahilinde bize sundu” diye konuştu.

“Buraya geldikleri için memnun olduk”
Yörük kadınlardan Teslime Toros da hizmetten memnun kaldığını belirterek, “Biz hayvancılıkla uğraşıyoruz. Koyunlarımız, keçilerimiz var. Onlarla ilgileniyoruz, onların bakımını yapıyoruz. Buraya yazın çıkıyoruz. Kışın aşağıda, Pirömerli Köyünde evde oturuyoruz. Buraya geldikleri için memnun olduk. Sağlık taraması yaptılar. Şekerimi, tansiyonumu ölçtüler. Memnun oldum, geldiklerine sevindim. Allah razı olsun” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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