Büyükşehir Belediyesinden Turgut Türkalp’de konser

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesinin düzenlediği konserler vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılanıyor. Turgut Türkalp Mahallesinde düzenlenen aşure dağıtım etkinliğinde Büyükşehir Belediyesi de Türk Sanat Müziği ve Türk Halk Müziği sanatçılarının sahne aldığı bir konser düzenledi.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi koordinesinde gerçekleştirilen konserlerin bir durağı da merkez Toroslar ilçesi oldu. Turgut Türkalp Mahallesinde düzenlenen aşure dağıtım etkinliğinde Büyükşehir Belediyesi de Türk Sanat Müziği ve Türk Halk Müziği sanatçıları bir konser verdi. Şenlik havasında gerçekleşen ve her yaştan Mersinlinin katıldığı etkinliğin sonunda Büyükşehir Belediyesi ekipleri limonlu dondurma ikramında bulundu.



Halay çekip şarkılara eşlik ettiler

Turgut Türkalp Mahallesinde düzenlenen aşure etkinliğinin şenlik havasında geçmesi için Toroslar Belediyesi, Mersin Büyükşehir Belediyesinden saha desteği ve konser etkinliği talep etti. Büyükşehir ekipleri, konser sahasını düzenledi ve bayraklarla donattı. Kültür ve Sosyal İşler Dairesine bağlı Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği Topluluğu günün anlamına uygun repertuvar hazırlayarak keyifli bir konser gerçekleştirdi. Bölge halkı konser boyunca sanatçılara eşlik ederek halay çekti. Konser sonunda Büyükşehir ekiplerinin dağıttığı buz gibi limonlu dondurmalar özellikle çocukları çok mutlu etti.

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