Mersin'de uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Mersin'in Erdemli ilçesinde uyuşturucu imalatı ve satışı yaptığı belirlenen 1 şüpheli, jandarma ekiplerince çok miktarda uyuşturucu ile birlikte yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, bir istihbaratı değerlendiren ekipler, Erdemli ilçesi Akdeniz Mahallesi'nde uyuşturucu madde imalatı ve satışı yaptığı tespit edilen bir şahsın evine operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada, 2 kilo 350 gram bonzai, 68 gram metamfetamin, 92 gram uyuşturucu madde yapımında kullanılan AMG maddesi, 5 adet bonzai yapımında kullanılan aseton ve 2 kutu çakmak gazı ile 6 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirilirken, gözaltına alınan şüpheli işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

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