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18 ayda 8 kafe açıldı, 2 kafenin de hazırlıkları sürüyor

İHA

18 ayda 8 kafe açıldı, 2 kafenin de hazırlıkları sürüyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi, 18 ayda 8 kafeyi hizmete açtı. 7’si Kültür Parkta açılan kafeler, Mersin sahiline canlılık kattı. 2 yeni kafeyi daha sahile kazandırmaya hazırlandıklarını belirten Denizkızı Turizm A. Ş. Genel Müdürü Buğra Yıldız, “İhalesini tamamladığımız 2 tane restoran konseptimiz bulunmakta. Bunlardan bir tanesi balık, bir tanesi de spor üzerine olacak. Yapımına başlıyoruz. Bunları da en kısa sürede vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız” dedi.
Mersin Büyükşehir Belediyesinin, Adnan Menderes Bulvarı Kültür Park içinde açtığı kafeler, modern yapısı ve farklı konseptleriyle vatandaşlardan büyük ilgi görüyor. Büyükşehir Belediyesi, Mersin sahilini cazibe merkezi haline getiren kafelere ‘balık’ ve ‘spor’ konseptli iki yeni mekan daha kazandırmaya hazırlanıyor.
İlk olarak merkez Akdeniz ilçesi Sakarya Caddesi üzerindeki Çankaya Kafeyi hizmete açan Büyükşehir Belediyesi Denizkızı Turizm A.Ş., kafeyi modern bir hale dönüştürdü. Vatandaşlar, Çankaya Kafede dünya kahveleri, börekler, pastalar ve daha birçok lezzete makul fiyatlara ulaşma imkanı buldu. Yeni kafelerin 7’si ise Kültür Parkta hizmet veriyor.

Kafe, büfe, bakkal ve nikah salonuyla toplam 27 yeni hizmet
Bir dönem cazibesini yitiren, ancak Başkan Vahap Seçer göreve başladıktan sonra yeniden canlanan Kültür Parkta ilk olarak Limon Kafeyi açan Büyükşehir Belediyesi, sırasıyla Kır Kahvesi, Bizden, Yöreden, Tarsusi ve Survivor kafeleri açtı. Bu kafelerin yanı sıra Kültür Parka Ekmek Arası Büfe, nikah salonu ve iki adet bakkal da kazandıran belediye, sahili Mersin’e yakışır bir canlılığa kavuşturdu. Büyükşehir, her kafe için farklı bir konsept oluşturdu. İsmi, menüsü, rengi ve iç mimarisinde Mersin’e dair izler barındıran kafeler, kısa süre içerisinde hem Mersinliler hem de şehir dışından gelen misafirler tarafından yoğun ilgi gördü.
Büyükşehir ayrıca işlettiği 9 plajın sayısını bu yaz 12’ye çıkarırken, bu plajlardaki toplam 16 kafe/büfe ile tatilcilere kaliteli bir hizmet sunuyor.

Sahilde 2 yeni mekan daha açılacak
Denizkızı Turizm A.Ş. Genel Müdürü Buğra Yıldız, yeni kafelerin de yolda olduğunu duyurarak, “Çankaya Kafeyle başladık, sonra Limon Kafemizi açtık. Biz 18 ayda 8 kafe, 2 tane bakkal ve 1 tane de nikah salonunu vatandaşlarımızın hizmetine kazandırdık. Şu an ihalesini tamamladığımız 2 tane restoran konseptimiz bulunmakta. Bunlardan bir tanesi balık, bir tanesi de spor üzerine olacak. Yapımına başlıyoruz. Bunları da en kısa sürede yine vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız” dedi.
Kafelerin açılış sürecinden de bahseden Yıldız, “2020’nin Şubat ayında vatandaşlarımızın yine çok büyük bir ilgisiyle karşılaştık. Hemen arkasından bakkalımızı açtık. Onda da yoğun ilgiyle karşılaşınca yeni konseptler geliştirmeye karar verdik. Projelerimizi hazırladık, Başkanımıza sunduk ve bu kafeleri açmaya başladık” diye konuştu.
Tüm kafeleri hızla hizmete açtıklarını belirten Yıldız, “Kır Kahvesinde, vatandaşlarımızın rahat rahat yemeklerini yiyebileceği, simitlerini alabileceği, çayını içebileceği bir konsept oluşturduk. Daha sonra Bizden Kafemizi açtık. Bizdenle vatandaşlarımıza alakart servis yapabileceğimiz, yemeklerini yiyebileceği, kahvelerini içebileceği bir kafe açtık. Orada Mersin’in değerli sanatçılarının, sporcularının, geçmişten günümüze gelen büyük isimlerinin portreleriyle bir konsept oluşturduk” ifadelerine yer verdi.

Yöreden Kafe ile üretici kadınlara destek
Sahile ikinci bir bakkal daha kazandırdıktan sonra Yöreden Kafeyi açtıklarını vurgulayan Yıldız, “Vatandaşlarımız Yöreden Kafeye geldiklerinde uygun fiyatla ve kaliteli hizmetle kahvaltı yapabiliyorlar, yemek yiyebiliyorlar. Buradaki ürünlerin birçoğunu kadın kooperatiflerinden alıyoruz. Aynı zamanda burada yapılan içli köfteleri, mantıları ve buna benzer hamur işlerini de ev hanımlarından alıyoruz” dedi.
Daha sonra Tarsusi Kafeyi, ardından da sahilde Survivor Parkuru yanındaki Survivor Kafeyi açtıklarına dikkat çeken Yıldız, “Survivor Kafe ile genellikle çocuklu ailelerin gelip hem çok uygun fiyatla hizmet alabildiği hem de çocukların Survivor Parkurundan faydalanabildiği bir alan oluşturduk. Bunu da vatandaşlarımızın hizmetine sunduk” diye konuştu.

Ekmek Arası Büfe yoğun ilgi gördü
Marina Akustik Park Konserlerinin düzenlediği çim alanda açtıkları Ekmek Arası Büfeden de bahseden Yıldız, “Ekmek Arasına da hem görüntüsü hem de içinde bulundurduğumuz ürünler açısından vatandaşlarımızın ilgisi çok büyük. Bunların sayısını artıracağız. Sayısını artırırken de hepsinin konseptini farklı hale getirmek istiyoruz. Aynı tarzda bir de tatlı konsepti olabilir. Bunların üzerinde çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.
Yöreden Kafe Servis Personeli Ece Şimşek de yaptığı işten mutlu olduğunu belirterek, “Burada misafirlerimize güler yüzle hizmet veriyoruz. Onlar da bu aile ortamından çok memnun kalıyorlar” dedi.

“Sahile renk kattı, her şeyi 10 numara”
Mersinli vatandaşlardan Orhan Candan, sahilde açılan kafelerden memnun olduğunu vurgulayarak, “Sahile renk kattı. Vatandaşlar açısından büyük avantaj. İnsanlar burada yemeiçme ihtiyacını giderirken deniz havası alıyor. Manzara güzel. Sanki belediye kafesi değil de sosyete kafesi, aileye yönelik, ilgi çekici bir kafe. Hem ilgi çekici hem temiz. Her şeyi 10 numara” diye konuştu.

“Niğde’den geldiğimizde böyle kafeleri görmek bizi mutlu ediyor”
Niğde’den tatil için gelen vatandaşlardan Gülin Baykan, her sene 23 defa Mersin’e gelip Büyükşehir’in kafelerini tercih ettiklerini belirterek, “Hep de burası denk geliyor. Çünkü alıştık. Lezzetler de güzel. En son Temmuz ayında gelmiştik. Özellikle deniz kenarında böyle bir yerin olması çok güzel bir düşünce. Arkadaşlar da ilgililer. Niğde’den gelen misafirler olarak çok teşekkür ediyoruz. Devamını da diliyoruz. Bizler 2 ayda bir geliyoruz. Geldiğimizde de böyle kafeleri görmek bizi mutlu ediyor” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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