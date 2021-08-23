Mersin'de çocuklara trafik eğitimi verildi

Mersin'de yaz döneminde camilerde Kur'an kursuna katılan çocuklara trafik bilinci eğitimi verildiği bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, trafik kurallarına uymanın büyükler kadar çocuklar için de çok önemli olduğu, özellikle büyüme çağında olan 311 yaş aralığındaki çocuklarda tehlike kavramının henüz oturmamış olmasının, sokakları tehlikeli hale getirdiği vurgulandı.

Bu kapsamda, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, yaz döneminde camilerde Kur'an kurslarına giden çocuklara emniyet kemeri, kask kullanımı, yaya geçidini kullanırken dikkat edilmesi gereken hususlar, trafik işaretleri gibi konularda eğitim verildiği belirtilen açıklamada, eğitimin sonunda çocuklara kırmızı düdük ile 'trafik dedektifi' kimlik kartları verildiği kaydedildi.

Eğitimler sayesinde çocuklarda trafik bilincinin oluşmasına katkı sağlandığı, trafiğe çıkan anne ve babalarını da kursta edindikleri bilgiler sayesinde daha bilinçli olmaları yönünde uyardıkları ifade edildi.

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