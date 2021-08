Başkan Yılmaz, Ayvagediği ve Gözne'de vatandaşlarla buluştu

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, belediyecilik hizmetlerini ilçenin her noktasına ulaştırdıklarını, değişim ve gelişimde sürekliliği yakaladıklarını belirterek, "Toroslar, potansiyeli yüksek, gelişmeye açık bir ilçe. Potansiyeli kapasiteye, kapasiteyi performansa çevirmek bizim görevimiz" dedi.

Başkan Yılmaz, hafta sonu Ayvagediği ve Gözne mahallelerinde ilçe esnafı ve mahalle sakinleriyle bir araya gelerek, taleplerini dinledi. Yılmaz'a, MHP Mersin Milletvekili Baki Şimşek, Cumhur İttifakı Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamit Tuna, MHP Toroslar İlçe Başkanı Hüsnü Doğan, Toroslar Ülkü Ocakları Başkanı Vural Koparan ve meclis üyeleri de eşlik etti.

"Vatandaşımızın önceliği bizim önceliğimizdir"

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, gönül birlikteliği içerisinde Toroslar'ın bugününe ve yarınlarına değer katmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirerek, "Hemşehrilerimizle dertleşmek ve taleplerini dinlemek adına mahalle ziyaretlerimize önem veriyoruz" ifadelerini kullandı.

Belediyecilik hizmetlerini ilçenin her noktasına ulaştırdıklarını, değişim ve gelişimde sürekliliği yakaladıklarını kaydeden Yılmaz, "Dünya farklı bir dönemden geçiyor. İki senedir pandemiyle uğraşıyoruz ve orman yangınlarımız oldu. Toroslar Belediyesi olarak dimdik ayaktayız. Birliğimiz ve beraberliğimiz daim olsun inşallah. Ülkemiz, dünyanın egemen güçleri tarafından kendisine biçilen rolü kabul etmiyor, yırtıp atıyor ve küresel güç olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Biz de üzerimize düşeni hakkıyla yerine getirme gayretindeyiz. Göreve geldiğimiz günden beri asfalt, kilit parke yol ve kaldırım çalışmalarımıza devam ediyoruz. Mahalle ziyaretlerimizde hemşehrilerimizin taleplerini dinliyor, hızlı bir şekilde yerine getiriyoruz" diye konuştu.

Güzel bir Toroslar devraldıklarını vurgulayan Yılmaz, şöyle devam etti; "Daha da güzel hale getirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Toroslar, potansiyeli yüksek, gelişmeye açık bir ilçe. Potansiyeli kapasiteye, kapasiteyi performansa çevirmek bizim görevimiz. İlçemize olan ilgi ve talep her geçen gün daha da artıyor. Bunda pandeminin ve yaptığımız hizmetlerin de etkisi var. Gözne Mahallemize bir pazar yeri kazandıracağız inşallah. Ezberimiz yok. Vatandaşımızın önceliği, bizim önceliğimizdir. Bunun en önemli göstergesi pandemi sürecini yaşadığımız son iki yıl. Belediye olarak vatandaşımızın yanında olmak için her türlü hizmeti yaptık ve 17 günlük tam kapanma sürecinde Gönül Bağı Projemizi hayata geçirdik. Belediyemizin içerisindeki süreçleri iyileştirme çalışmalarımız var. Daha kısa sürede, sizler için en iyisini yapmaya devam edeceğiz."

Ayvagediği Mahalle Muhtarı Ayhan Gümeli ile Gözne Mahalle Muhtarı Şevket Taşkın ise yapılan bu ziyaretlerden dolayı Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz'a ve protokol üyelerine teşekkür ederek, "Sorumluluk alanındaki tüm hizmetleri fazlasıyla yapıyorlar. Başkanımıza ve ekibine teşekkür ederiz" diye konuştular.

