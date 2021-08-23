Mersin’de mobil konteynerlerde aşı dönemi başladı İl Sağlık Müdürü Ceviz: “Amacımız, bir an önce toplumsal bağışıklığı sağlayarak eski normal günlerimize dönmek”

– Mersin’de 3’üncü doz dahil aşılamada yaklaşık 2 milyon 110 bin rakamına ulaşılırken, Mersin İl Sağlık Müdürlüğü mobil konteynerlerde de randevusuz aşı hizmeti veriyor. Özellikle genç nüfusun yoğun olduğu bölgelere yerleştirilen konteynerlerde vatandaşlara anında aşı yapılırken, İl Sağlık Müdürü Emrah Ceviz, “Amacımız, bir an önce toplumsal bağışıklığı sağlayarak eski normal günlerimize dönmek” dedi.

Aşılamada mavi kategori iller arasına giren Mersin’de bugüne kadar yapılan 17İnci, 2’inci ve 3’üncü doz toplam aşı sayısı yaklaşık 2 milyon 110 bine ulaştı. 1.doz aşı yaptıranların sayısı yaklaşık 1 milyon 79 bine çıkarken, 2. doz aşı sayısında da yaklaşık 830 bin oldu.



Günlük ortalama 1520 bin doz aşı uygulanıyor

18 yaş üstü hedef nüfusun yaklaşık 1 milyon 403 bin olarak belirlendiği Mersin’de, bu hedeften 1’inci doz aşısını olanlar oranı yüzde 78’i geçti. Üç konteyner aşı biriminin yanı sıra Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi, Akkuyu Nükleer Güç Santrali, Serbest Bölge ve ihtiyaç duyulan kırsal alanlarda mobil aşı ekipleri aralıksız hizmet verirken, günlük ortalama 1520 bin doz aşı uygulanıyor.



Mobil konteynerlerde aşı dönemi başladı

Mersin’de aşılanma oranını artırmak ve toplumu bilinçlendirmek için geçen haftadan itibaren mobil konteynerler de hizmete girdi. Şu anda merkez Akdeniz ve Yenişehir ilçelerinde yoğunluğun olduğu bölgelere yerleştirilen 3 konteynerde, vatandaşlar randevusuz aşı yaptırabiliyor. Aşılanma oranına göre bu konteynerlerin yerleri değiştirilerek, aşı hizmeti vatandaşın ayağına kadar götürülüyor. Şu anda ikisi sahilde Adnan Menderes Bulvarı Kültür Park içerisine, biri de kent merkezinde Ulu Cami meydanına yerleştirilen konteynerlerde vatandaşlar aşılarını olmaya devam ediyor.



“Amacımız, eksik aşısı kalmadan bütün vatandaşlarımızı aşılayabilmek”

Mersin İl Sağlık Müdürü Emrah Ceviz, Ulu Cami meydanındaki aşı konteynerini ziyaret ederek, aşı çalışmalarını inceledi. Aşı yaptırmaya gelen vatandaşlarla da sohbet eden Ceviz, aşılama oranıyla ilgili de bilgi aldı.

Ceviz, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Mersin’de bugün itibariyle aşıda yaklaşık 2 milyon 100 bininci dozu aştıklarını söyledi. Ceviz, “Bunların yaklaşık 1 milyon 80 bini 1’inci doz aşılardı. 2’nci doz aşıda da 825 bini aştık. Amacımız, eksik aşısı kalmadan bütün vatandaşlarımızı aşılayabilmek. Elbette burada gönüllülük esas ama biz halkımızı bilinçlendirmeye çalışıyoruz” dedi.



“Tüm imkanlarımızı halkımıza seferber ettik”

Sadece hastanelerde ve aile hekimliklerinde değil, mobil ekiplerin vatandaşları evlerinde, organize sanayi bölgelerinde, iş yerlerinde ve halkın yoğun olduğu alanlarda da konteynerlerde aşılama hizmetine devam ettiklerini belirten Ceviz, “Amacımız, herhangi bir kısıtlamaya gerek kalmaksızın toplumumuzun aşıyla bağışıklanarak, normal hayatını eski günlerde olduğu gibi yaşamaya devam edebilmesi. Bu kapsamda bizler halkımızın hizmetindeyiz, elimizden geldiğince tüm imkanlarımızı onlara seferber ettik. Tüm vatandaşlarımıza gayretleri için teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Mobil ekiplerde, vatandaşların eksik aşılarını fark ederek tamamladıklarını da dile getiren Ceviz, “Vatandaşlarımız, günlük hayatlarından da eksik kalmadan aşılarını burada rahatlıkla olabiliyorlar. Diğer taraftan Türkiye genelinde aşı konusunda eksikliğini hissettiğimiz genç nüfusumuza da aşılarını konteynerlerimizde, AVM’lerde, genç vatandaşlarımızın yoğun olduğu bölgelerde normal hayatlarını aksatmaksızın aşı olma imkanı sunuyoruz. Amacımız, hepimiz için zor olan kısıtlama günlerine dönmeden toplumsal bağışıklığı sağlamak. Şu an için AVM’ler dışında 3 konteynerle hizmet veriyoruz. Bu konteynerlerimizde sürekli günlük yapılan aşı dozlarını takip ederek yerlerini değiştiriyoruz, daha yoğun olan ya da talep edilen yerlere gönderiyoruz” ifadelerini kullandı.

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