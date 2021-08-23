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Türkiye’de bir ilk: Suriyeli sağlık çalışanlarına iş sağlığı ve güvenliği eğitimi Mersin’de başladı

İHA

Türkiye’de bir ilk: Suriyeli sağlık çalışanlarına iş sağlığı ve güvenliği eğitimi Mersin’de başladı

– Mersin’de, İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde çalışan Suriyeli sağlık personeline iş sağlığı ve güvenliği eğitimi veriliyor. Türkiye’de ilk olma özelliğini taşıyan proje kapsamında 150 Suriyeli sağlıkçı, 5 gün sürecek eğitimlere katılacak. Uluslararası Çalışma Örgütünün (ILO) ‘Türkiye’deki Mülteciler ve Ev Sahibi Topluluklar İçin İnsana Yakışır İş Projesi’ kapsamında gerçekleştirilecek eğitimlerin ilki bugün başladı.
Sağlık Bakanlığı ve ILO, Mersin’de bir ilke imza attı. Mersin İl Sağlık müdürlüğünün ev sahipliğinde, kentte Göçmen Sağlığı Merkezinde çalışan 150 Suriyeli sağlık personeli için iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri başladı. Bir otelde 2327 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek eğitimlere, doktor, ebe, hemşire ve diğer Suriyeli sağlık çalışanları katılacak.

“Proje, ülkemizde ilk olma özelliği taşımaktadır”
Mersin İl Sağlık Müdürü Emrah Ceviz, eğitimlerin ilk gününe katılarak, Suriyeli sağlık çalışanlarıyla bir araya geldi. Eğitim öncesinde bir konuşma yapan Ceviz, ILO tarafından yürütülen ‘Türkiye’de Mülteciler ve Ev Sahibi Topluluklar İçin İnsana Yakışır İş Fırsatları Projesi’ kapsamında bir araya geldiklerini söyledi. 30 Haziran 2012 tarihinde ilk defa müstakil bir kanun olarak yürürlüğe giren 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun, tüm çalışanların sağlıklı ve güvenli ortamlarda çalışmasını hedeflediğini belirten Ceviz, “İşçi, memur ayrımı yapmadan herkesi kapsayan bu kanun, Anayasamızın eşitlik ilkesini de göz önünde tutarak müdürlüğümüz bünyesinde görev yapan yabancı uyruklu çalışanlarımızı da koruma altına almıştır. Bu yüzden burada bulunmamızı çok anlamlı buluyorum. Türkiye’de ilk yetkilendirilmiş Toplum Sağlığı Merkezi açılışı, ilk iş yeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı görevlendirmesi ve gerek kamudan kamuya gerekse özel sektöre İş Sağlığı ve Güvenliği hizmeti sunumu Mersin İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılmıştır. Müdürlüğümüz ulusal ve uluslararası birçok toplantıya katkı sunmuş ve öncü olmuştur. Bu proje de ülkemizde ilk olma özelliği taşımaktadır. Verilen bu eğitimlerin müdürlüğümüz bünyesinde çalışan katılımcılara İş Sağlığı ve Güvenliği alanında farkındalık ve katkı sağlayacağı inancındayım” dedi.
Hiçbir ayrım yapmadan çalışanların hayatlarını ve çalışma koşullarını en iyi noktaya getirmeye çalıştıklarını vurgulayan Ceviz, “Her türlü koruyucu sağlık ve güvenlik tedbirlerini almaktan çekinmiyoruz. Bu konuda ILO gibi örgütlerle iş birliği yaparak İş Sağlığı ve Güvenliği alanında ilerleme kaydetmekten onur duyuyoruz” diye konuştu.

“Eşit şartlarda çalışmalarını sağlamış oluyoruz”
Projeyle ilgili bilgi veren Mersin İl Sağlık Müdürlüğü İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinasyon Biriminde görevli Dr. Ali Koray Kenziman, ILO’nun desteğiyle Türkiye’de çalışan Suriyeli göçmenlere yönelik bir çalışma yaptıklarını söyledi. Suriyeli sağlık çalışanlarının da Türk sağlık çalışanları gibi eşit şartlarda, sağlıklı ve güvenli ortamlarda çalışmalarını amaçladıklarını dile getiren Kenziman, “6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun belirttiği bütün hak ve yükümlülükleri kendileriyle paylaşıyoruz. Gerek Göçmen Sağlığı Merkezinde çalışan Suriyeli çalışanlarımız gerek hastanelerde çalışan diğer sağlık personelimiz olsun hiçbirini birinden ayırt etmiyoruz. Anayasamızdaki eşitlik ilkesine dayanarak eşit şartlarda çalışmalarını sağlamış oluyoruz. Sağlık Bakanlığı ile ILO’nun bu alanda yaptığı ilk çalışma oldu. Şu an için ilimizde Göçmen Sağlığı Merkezinde çalışan 150 Suriyeli sağlık personeli var. Uluslararası belirlenen standartlara uygun şekilde eğitimleri tamamlanmış olacak. Bu eğitimlerimiz 5 gün sürecek. 15’erli gruplar halinde sosyal mesafe ve hijyen kuralları da göz önünde tutularak yarım gün eğitim alacaklar” ifadelerini kullandı.
ILO Türkiye Ofisinden Salih Gökçe Görgeç de “Türkiye’deki iş hayatına dair, insana yakışır iş imkanlarını artırmak amacıyla Türkiye’deki kurumların kapasitesini artırmak istiyoruz. İş sağılığı ve güvenliği bizim için en önemli konulardan biri. Bu çerçevede de özellikle göçmenlerimize yönelik bu tür bir hizmeti vermek istiyoruz ki, iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerine erişebilsinler. Buna da Mersin’den başladık” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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