Tarsus Belediyesi, ürettiği mobilyaları kente yerleştirmeye başladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tarsus Belediyesi, ürettiği mobilyaları kente yerleştirmeye başladı

İHA

Tarsus Belediyesi, ürettiği mobilyaları kente yerleştirmeye başladı

– Tarsus Belediyesi, başta parklar olmak üzere kentteki ortak kullanım alanlarında hizmete sunulan kent mobilyalarını dışarıdan almak yerine kendi bünyesinde üretiyor. Böylece kaliteli ve kullanışlı ürünler düşük maliyetlerle kente kazandırılıyor.
Tarsus Belediyesi, kent mobilyalarını kendi olanaklarıyla üretmeye ve kentin ortak kullanım alanlarına yerleştirmeye devam ediyor. Piyasadaki firmaların 5 bin lira bedel biçtikleri bir ahşap masa ve oturma grubunu Tarsus Belediyesi ustaları daha düşük bir maliyetle halkın bütçesine hitap edebilecek fiyatlarla üretti.
Belediyenin ürettiği ahşap ürünler hem estetik hem kullanışlı olmasıyla dikkat çekiyor. Tarsus Belediyesi, oturma gruplarının yanı sıra çocuk oyun gruplarını, kuş yuvalarını da kendi atölyesinde üretiyor.
Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, yaptığı açıklamada, kent mobilyaları için fiyat araştırması yaptıkları sırada bir masa ve oturma grubu için özel firmanın 5 bin lira fiyat çıkardığını, aynı ürünü Tarsus Belediyesi ustalarının 250 lira maliyetle ürettiğini söyledi. Bozdoğan, “Kent mobilyalarını öyle bir yaymalıyız ki, yaşlılarımızın, çocuklarımızın parklarda rahat oturabileceği, gösterişten uzak ama estetik bu değerleri ortaya koymalıyız” dedi.
Parklarda ve ortak kullanım alanlarında plastik malzeme değil, ahşap malzeme kullanacaklarını ifade eden Bozdoğan, “Artık ahşapta bu işin devamını getireceğiz. Tarsus halkının kafası kesinlikle rahat etsin, çünkü olaya bakış açısını biraz değiştirmek zorundayız. Örneğin site yapılıyor, sitenin yan tarafında oturacak bir kanepe bile yok. Bunları başarmak o kadar zor da değil ve bunun çok büyük bir maliyeti de yok. Bunu yapanlar bizim işçilerimiz. Çamalan’da yaptık. Tarsus Belediyesi bu ürünleri dışarıdan almayacak” diye konuştu

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Türkiye’de bir ilk: Suriyeli sağlık çalışanlarına iş sağlığı ve güvenliği eğitimi Mersin’de başladı
YEREL HABERLER Türkiye’de bir ilk: Suriyeli sağlık çalışanlarına iş ...
Mersin’de mobil konteynerlerde aşı dönemi başladı İl Sağlık Müdürü Ceviz: “Amacımız, bir an önce toplumsal bağışıklığı sağlayarak eski normal günlerimize dönmek”
YEREL HABERLER Mersin’de mobil konteynerlerde aşı dönemi başladı İl ...
Başkan Yılmaz, Ayvagediği ve Gözne'de vatandaşlarla buluştu
YEREL HABERLER Başkan Yılmaz, Ayvagediği ve Gözne'de vatandaşlarla ...
Bozyazı Kaymakamlığına Muhsin Duran Kalkan atandı
YEREL HABERLER Bozyazı Kaymakamlığına Muhsin Duran Kalkan atandı
Mersin'de çalınan hayvanlar Adana'da bulundu
YEREL HABERLER Mersin'de çalınan hayvanlar Adana'da bulundu
Mersin’in doğal güzelliklerinden Karageçit’te keyifli bir gün geçirdiler
YEREL HABERLER Mersin’in doğal güzelliklerinden Karageçit’te keyifli ...
Mersin'de çocuklara trafik eğitimi verildi
YEREL HABERLER Mersin'de çocuklara trafik eğitimi verildi
18 ayda 8 kafe açıldı, 2 kafenin de hazırlıkları sürüyor
YEREL HABERLER 18 ayda 8 kafe açıldı, 2 kafenin de hazırlıkları ...
Termometreler 40’ı gösterdi, sahiller doldu taştı
YEREL HABERLER Termometreler 40’ı gösterdi, sahiller doldu taştı
Köylüler güneş paneli sayesinde ayda 10 bin TL tasarruf sağlıyor
YEREL HABERLER Köylüler güneş paneli sayesinde ayda 10 bin TL ...
Mersin'de motosiklet denetimi
YEREL HABERLER Mersin'de motosiklet denetimi
Silifke'de yolcu otobüsü devrildi: 33 yaralı/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Silifke'de yolcu otobüsü devrildi: 33 yaralı/ Ek ...
Mersin'de uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı
YEREL HABERLER Mersin'de uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı
Büyükşehir Belediyesinden Turgut Türkalp’de konser
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediyesinden Turgut Türkalp’de konser
2 bin rakımdaki konargöçer Yörüklere kuaför hizmeti bile götürdüler Mersin Büyükşehir Belediyesi, Toros Dağlarında 2 bin rakımda konaklayan Yörüklere mobil kuaför, gezici kütüphane ve sağlık hizmeti veriyor
YEREL HABERLER 2 bin rakımdaki konargöçer Yörüklere kuaför hizmeti ...
Silifke'de yolcu otobüsü devrildi: 33 yaralı
YEREL HABERLER Silifke'de yolcu otobüsü devrildi: 33 yaralı
Aratos’un anıt mezarında ‘dromos’a ulaşıldı Mersin’deki Soli Pompeiopolis Antik Kenti'nde bu yıl da kazılar, insanlık tarihinin en önemli filozoflarından, şair, matematikçi ve astronomi biliminin kurucusu Aratos’un anıt mezarında gerçekleştiriliyor Kazılarda, mezar odasına girişi sağlayan dar ve uzun geçit anlamına gelen ‘dromos’ bulunurken, kazı ekibinin hedefi, mezarın tabanına ulaşmak Kazı Başkanı Prof. Dr. Yağcı: “Soli için çok önemli bir ünlü. Dünyaca ilgi göreceğini düşünüyoruz”
YEREL HABERLER Aratos’un anıt mezarında ‘dromos’a ...
Mersin’de otobüs şarampole yuvarlandı: 33 yaralı
YEREL HABERLER Mersin’de otobüs şarampole yuvarlandı: 33 yaralı
Mersin Valiliği´nden AK Parti Milletvekili Yılmaz hakkındaki iddialarla ilgili açıklama
YEREL HABERLER Mersin Valiliği´nden AK Parti Milletvekili Yılmaz ...
Mersin Valiliğinden milletvekilinin aracının durdurulmasına ilişkin açıklama AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz'ın aracını durduran polis memurları hakkında, yasal mevzuatın dışına çıktıkları gerekçesiyle soruşturma başlatıldığı belirtildi
YEREL HABERLER Mersin Valiliğinden milletvekilinin aracının ...
Denizde fenalaşan bir kişi hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Denizde fenalaşan bir kişi hayatını kaybetti
Tarsus'ta hasat şöleni sürüyor Yerli yer fıstığı 'Ayşehanım' çeşidinin deneme ekimi sonrasında hasat edilen ürünün rekoltesi yüksek olurken, lezzetinde de başarılı sonuçlar elde edildi
YEREL HABERLER Tarsus'ta hasat şöleni sürüyor Yerli yer fıstığı ...
Akdeniz'de 'Gece Yolcuları' coşkusu
YEREL HABERLER Akdeniz'de 'Gece Yolcuları' coşkusu
Mezitli’de konser coşkusu
YEREL HABERLER Mezitli’de konser coşkusu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.