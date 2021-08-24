Büyükşehir Belediyesi, 50 bin adet aşure dağıttı

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi, bolluğun, bereketin ve paylaşmanın sembolü olan Muharrem ayında 50 bin adet aşure dağıtımı gerçekleştirdi. Aşureler, 13 ilçede eş zamanlı bir şekilde vatandaşların yoğun olarak bulunduğu bölgelerde dağıtıldı.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediyenin aşhanesinde hazırlanan aşureler; dövme, nohut, kuru fasulye, kayısı ve yöresel ürünlerle yapıldı. Yapımı tamamlanan aşureler, porsiyonluk kaplara konularak vatandaşlara ikram edildi. Paylaşma ve birlik amaç edinilerek kaynatılan aşureler, 13 ilçede vatandaşların yoğun olduğu yerlerde dağıtıldı.



“Şifa verdiğine inanılan bir ürün”

Sosyal Hizmetler Dairesi Sosyal Hizmetler Şube Müdürü Özlem Yaşar, aşurenin Muharrem ayının simgesi olduğunu vurgulayarak, “Muharrem ayında 12 gün orucun ardından aşure yapılıyor. Şifa verdiğine inanılan bir ürün. Eskiden özellikle şifa için yapılan aşure, öncelikle hastalara, sonra çocuklara, sonra halka dağıtılırmış. Biz de bu geleneğin bir uzantısı olarak aşuremizi yaptık. Aşurenin içinde çok farklı ürünler var; dövme, kuru fasulye, nohut, kayısı, yöresel olarak elimizde olan tüm ürünlerden koyuyoruz. Bu çeşitlilikten güzel bir ürün ortaya çıkıyor” dedi.

Farklı ürünlerin bir araya gelmesiyle oluşan uyumu Mersin’deki etnik çeşitliliğe benzeten Yaşar, “Aşuredeki çeşitlilik başkanımızın tüm şehrimiz için söylediği ‘Biriz, Beraberiz’ mesajında da var. Bu mesajdan hareketle Mersin’i tüm çeşitliliği ile bütün farklılığıyla bir araya getiren aşuremizi başkanımızın selamıyla halkımızla paylaşacağız” diye konuştu.



Tarsus ve Çamlıyayla’ya 13 bin paket aşure ulaştırıldı

Aşure dağıtımları kapsamında Tarsus ve Çamlıyayla’da vatandaşlara 13 bin paket aşure ulaştırıldı. Tarsus merkezde Yarenlik Alanı, Kaymakamlık binası karşısı, Cetvel Köprübaşı, Yaş Sebze ve Meyve Hal Kompleksi girişi ile Tarsus’a bağlı Yenice ve Gülek mahallelerinde de dağıtılan aşureler, Çamlıyayla’da bulunan yurttaşlara da ikram edildi.

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