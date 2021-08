Geçen yıl korona virüs salgını nedeniyle iptal edilen Mersin Uluslararası Müzik Festivali, bu yıl 8 etkinlikle dev sanatçıları Mersin’de buluşturacak. 11 Eylül2 Ekim tarihleri arasında 19’uncusu gerçekleştirilecek festivalde, Balkan müziğinin efsane ismi Goran Bregoviç’ten Ezginin Günlüğü’ne, Hüsnü Şenlendirici’den Bulgar piyano virtüözü Ludmil Angelov ve Mersin’in yetiştirdiği opera sanatçısı Bülent Bezdüz’e kadar birçok sanatçı, sanatseverleri müziğe doyuracak.

Mersin’in sesini uluslararası alanda duyuran Mersin Uluslararası Müzik Festivali (Merfest), bir yıl aranın ardından perdelerini yeniden açıyor. Azerbaycan, Hollanda, Sırbistan, İtalya, Bulgaristan ve Türkiye’den dünyaca ünlü solist ve müzik topluluklarını Mersinli sanatseverlerle buluşturacak olan festival, bu yıl pandemi nedeniyle sınırlı etkinliklerle 22 gün boyunca müzik dolu günler yaşatacak.



8 etkinlikten 7’si halka açık ve ücretsiz olacak

Bu yılki festivalin önemli bir değişikliği de pandemiden bunalan insanları biraz rahatlatmak adına 8 etkinlikten 7’sinin halka açık ve ücretsiz düzenlenecek olması. Ayrıca, etkinliklerin biri dışında tamamı açık alanlarda gerçekleştirilecek. Festival bu yıl, Mezitli Belediyesi Amfi Tiyatrosu, Mersin Millet Bahçesi sahil etabı, Tarsus Baca Meydanı, Tarsus St. Paul Müzesi, Toroslar Belediyesi Amfi Tiyatrosu, Çamlıbel Aşıklar Parkı, Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi ve Macit Özcan Spor Tesislerinde pandemi tedbirleri çerçevesinde yapılacak.



“Festival, parmağı dokunan herkes için bir onur ve gurur kaynağıdır”

Mersin Uluslararası Müzik Festivali Yürütme Kurulu, düzenlediği basın toplantısında festivalin ayrıntılarını paylaştı. Mersin Kültür Merkezinde gerçekleştirilen toplantıda konuşan Mersin Uluslararası Müzik Festivali Yürütme Kurulu Başkanı Selma Yağcı, festivalin 19 yıldır sürdürüldüğünü, 2007’de Avrupa Festivaller Birliğine kabul edildiğini söyledi. Bu festivalin Mersin’in olmazsa olmazı olduğunu vurgulayan Yağcı, “Festival, parmağı dokunan herkes için bir onur ve gurur kaynağıdır. Bu pandemi maalesef hepimizi çok zorladı ama programımızdan ve çalışmaktan asla vazgeçmedik” dedi.



“Sanat iyileştirir, müzik iyileştirir”

Bu yıl programı biraz azalttıklarını, ancak her birinin ayrı ayrı çok güzel olduğunu belirten Yağcı, “Sanat iyileştirir, müzik iyileştirir. Biz, ülke olarak da kent olarak da çok kötü günler yaşadık. Büyük yangınlar, sel felaketleri, depremler. Birçok insan evinden, eşinden, kardeşinden oldu, canları yandı, içleri acıdı ve hala acıyor. Müzik iyileştirir ve bu konuda katkıda bulunmak için bu yılki festivalimizden vazgeçmedik. Bir değişiklik yaptık; gelsinler, buluşsunlar, belki acıları biraz hafifler diye düşünerek bir etkinliğin dışında tüm etkinlikleri halkımıza açık yaptık” diye konuştu.



Dev sanatçılar Mersin’de buluşacak

Festivalin Sanat Yönetmeni Erdoğan Şanal ise 19. Mersin Uluslararası Müzik Festivalinin programını ayrıntılarıyla anlattı. Bir etkinliğin dışında tüm etkinliklerin halka açık ve ücretsiz olacağını dile getiren Şanal, yine bir etkinlik dışında bütün etkinliklerin açık alanlarda olacağını söyledi. Açılış konserinin, 11 Eylül’de Mezitli Belediyesi Amfi Tiyatrosunda son yıllarda yetişen inanılmaz keman sanatçısı Ceyla Ganiyeva’nın, Azerbaycanlı Şef Rustam Rahmedov yönetiminde vereceği konserle başlayacağını kaydeden Şanal, pek çok dilden seslendirdiği şarkılarıyla ünlenen Barbaros ve konuk sanatçı Efruze’nin ise 14 Eylül’de Mersin Millet Bahçesi sahil etabında ücretsiz konser vereceğini ifade etti.

Şanal’ın açıkladığı programa göre, hafızalardan silinmeyen şarkılarıyla Ezginin Günlüğü 17 Eylül’de Tarsus Baca Meydanında hayranlarıyla buluşacak. Avrupa festivallerinin vazgeçilmez akapella topluluğu Damask Vocal Quartet ise 21 Eylül’de Tarsus St. Paul Müzesinde konser verecek.

19. Mersin Uluslararası Müzik Festivali, klarnet virtüözü Hüsnü Şenlendirici ve Şef Bülent Yüksel yönetiminde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Deniz Yıldızları Caz Orkestrasını Mersinli sanatseverlerle buluşturacak. 24 Eylül’de Toroslar Belediyesi Amfi Tiyatrosunda gerçekleştirilecek konserde, Başak Kalkan ve Volkan Canşe de vokal solist olarak yer alacak.

Grammy ödüllü dünyaca ünlü opera sanatçısı Bülent Bezdüz, sanatçı çocukları Sesim Bezdüz (keman), Doğaç Bezdüz (piyano) ve İtalyan bandoneon ustası Davide Vendramin ile birlikte Astor Piazzolla’nın 100. doğum yılı anısına aynı sahnede yer alacak. Tangoların seslendirileceği konser, 28 Eylül’de Çamlıbel Aşıklar Parkında verilecek.

Bulgaristanlı piyano virtüözü Ludmil Angelov, Rapsody in Blue to Bolero ile Gershwin ve Ravel’in eserlerini 30 Eylül’de Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezinde seslendirecek. Bu konser, kapalı alanda gerçekleştirilecek tek etkinlik olacak ve sınırlı sayıda sanatsever izleyebilecek.



Festival, Balkan müziğinin efsane ismi Goran Bregoviç ile kapanacak

Besteleri ve Çingeneler Zamanı gibi ünlü film müzikleriyle tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de efsaneleşen Goran Bregoviç, 2 Ekim’de Yenişehir Macit Özcan Spor Tesislerinde Mersinli sanatseverlerle buluşacak. Konser, festivalin tek ücretli etkinliği olacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Mersin Valiliği, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanlığı, Mersin Üniversitesi, Mersin Devlet Opera ve Balesi, Mersin Büyükşehir Belediyesi ile 4 merkez ilçe belediyesi ve odalardan derneklere birçok kurumun desteğiyle gerçekleştirilecek festivalde, Merfest, Festival Sanat Ödülü, Festival Kent Ödülü ve Nevit Kodallı Genç Yetenek Ödülü olmak üzere üç dalda ödül de verilecek.

