Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

19. Mersin Uluslararası Müzik Festivali başlıyor Geçen yıl korona virüs salgını nedeniyle iptal edilen Mersin Uluslararası Müzik Festivali, bu yıl 8 etkinlikle dev sanatçıları Mersin’de buluşturacak Dünyaca ünlü Goran Bregoviç’ten Ezginin Günlüğü’ne, Hüsnü Şenlendirici’den Bulgar piyano virtüözü Ludmil Angelov ve Mersin’in yetiştirdiği opera sanatçısı Bülent Bezdüz’e kadar birçok sanatçı, sanatseverleri müziğe doyuracak

İHA

19. Mersin Uluslararası Müzik Festivali başlıyor Geçen yıl korona virüs salgını nedeniyle iptal edilen Mersin Uluslararası Müzik Festivali, bu yıl 8 etkinlikle dev sanatçıları Mersin’de buluşturacak Dünyaca ünlü Goran Bregoviç’ten Ezginin Günlüğü’ne, Hüsnü Şenlendirici’den Bulgar piyano virtüözü Ludmil Angelov ve Mersin’in yetiştirdiği opera sanatçısı Bülent Bezdüz’e kadar birçok sanatçı, sanatseverleri müziğe doyuracak

Geçen yıl korona virüs salgını nedeniyle iptal edilen Mersin Uluslararası Müzik Festivali, bu yıl 8 etkinlikle dev sanatçıları Mersin’de buluşturacak. 11 Eylül2 Ekim tarihleri arasında 19’uncusu gerçekleştirilecek festivalde, Balkan müziğinin efsane ismi Goran Bregoviç’ten Ezginin Günlüğü’ne, Hüsnü Şenlendirici’den Bulgar piyano virtüözü Ludmil Angelov ve Mersin’in yetiştirdiği opera sanatçısı Bülent Bezdüz’e kadar birçok sanatçı, sanatseverleri müziğe doyuracak.
Mersin’in sesini uluslararası alanda duyuran Mersin Uluslararası Müzik Festivali (Merfest), bir yıl aranın ardından perdelerini yeniden açıyor. Azerbaycan, Hollanda, Sırbistan, İtalya, Bulgaristan ve Türkiye’den dünyaca ünlü solist ve müzik topluluklarını Mersinli sanatseverlerle buluşturacak olan festival, bu yıl pandemi nedeniyle sınırlı etkinliklerle 22 gün boyunca müzik dolu günler yaşatacak.

8 etkinlikten 7’si halka açık ve ücretsiz olacak
Bu yılki festivalin önemli bir değişikliği de pandemiden bunalan insanları biraz rahatlatmak adına 8 etkinlikten 7’sinin halka açık ve ücretsiz düzenlenecek olması. Ayrıca, etkinliklerin biri dışında tamamı açık alanlarda gerçekleştirilecek. Festival bu yıl, Mezitli Belediyesi Amfi Tiyatrosu, Mersin Millet Bahçesi sahil etabı, Tarsus Baca Meydanı, Tarsus St. Paul Müzesi, Toroslar Belediyesi Amfi Tiyatrosu, Çamlıbel Aşıklar Parkı, Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi ve Macit Özcan Spor Tesislerinde pandemi tedbirleri çerçevesinde yapılacak.

“Festival, parmağı dokunan herkes için bir onur ve gurur kaynağıdır”
Mersin Uluslararası Müzik Festivali Yürütme Kurulu, düzenlediği basın toplantısında festivalin ayrıntılarını paylaştı. Mersin Kültür Merkezinde gerçekleştirilen toplantıda konuşan Mersin Uluslararası Müzik Festivali Yürütme Kurulu Başkanı Selma Yağcı, festivalin 19 yıldır sürdürüldüğünü, 2007’de Avrupa Festivaller Birliğine kabul edildiğini söyledi. Bu festivalin Mersin’in olmazsa olmazı olduğunu vurgulayan Yağcı, “Festival, parmağı dokunan herkes için bir onur ve gurur kaynağıdır. Bu pandemi maalesef hepimizi çok zorladı ama programımızdan ve çalışmaktan asla vazgeçmedik” dedi.

“Sanat iyileştirir, müzik iyileştirir”
Bu yıl programı biraz azalttıklarını, ancak her birinin ayrı ayrı çok güzel olduğunu belirten Yağcı, “Sanat iyileştirir, müzik iyileştirir. Biz, ülke olarak da kent olarak da çok kötü günler yaşadık. Büyük yangınlar, sel felaketleri, depremler. Birçok insan evinden, eşinden, kardeşinden oldu, canları yandı, içleri acıdı ve hala acıyor. Müzik iyileştirir ve bu konuda katkıda bulunmak için bu yılki festivalimizden vazgeçmedik. Bir değişiklik yaptık; gelsinler, buluşsunlar, belki acıları biraz hafifler diye düşünerek bir etkinliğin dışında tüm etkinlikleri halkımıza açık yaptık” diye konuştu.

Dev sanatçılar Mersin’de buluşacak
Festivalin Sanat Yönetmeni Erdoğan Şanal ise 19. Mersin Uluslararası Müzik Festivalinin programını ayrıntılarıyla anlattı. Bir etkinliğin dışında tüm etkinliklerin halka açık ve ücretsiz olacağını dile getiren Şanal, yine bir etkinlik dışında bütün etkinliklerin açık alanlarda olacağını söyledi. Açılış konserinin, 11 Eylül’de Mezitli Belediyesi Amfi Tiyatrosunda son yıllarda yetişen inanılmaz keman sanatçısı Ceyla Ganiyeva’nın, Azerbaycanlı Şef Rustam Rahmedov yönetiminde vereceği konserle başlayacağını kaydeden Şanal, pek çok dilden seslendirdiği şarkılarıyla ünlenen Barbaros ve konuk sanatçı Efruze’nin ise 14 Eylül’de Mersin Millet Bahçesi sahil etabında ücretsiz konser vereceğini ifade etti.
Şanal’ın açıkladığı programa göre, hafızalardan silinmeyen şarkılarıyla Ezginin Günlüğü 17 Eylül’de Tarsus Baca Meydanında hayranlarıyla buluşacak. Avrupa festivallerinin vazgeçilmez akapella topluluğu Damask Vocal Quartet ise 21 Eylül’de Tarsus St. Paul Müzesinde konser verecek.
19. Mersin Uluslararası Müzik Festivali, klarnet virtüözü Hüsnü Şenlendirici ve Şef Bülent Yüksel yönetiminde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Deniz Yıldızları Caz Orkestrasını Mersinli sanatseverlerle buluşturacak. 24 Eylül’de Toroslar Belediyesi Amfi Tiyatrosunda gerçekleştirilecek konserde, Başak Kalkan ve Volkan Canşe de vokal solist olarak yer alacak.
Grammy ödüllü dünyaca ünlü opera sanatçısı Bülent Bezdüz, sanatçı çocukları Sesim Bezdüz (keman), Doğaç Bezdüz (piyano) ve İtalyan bandoneon ustası Davide Vendramin ile birlikte Astor Piazzolla’nın 100. doğum yılı anısına aynı sahnede yer alacak. Tangoların seslendirileceği konser, 28 Eylül’de Çamlıbel Aşıklar Parkında verilecek.
Bulgaristanlı piyano virtüözü Ludmil Angelov, Rapsody in Blue to Bolero ile Gershwin ve Ravel’in eserlerini 30 Eylül’de Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezinde seslendirecek. Bu konser, kapalı alanda gerçekleştirilecek tek etkinlik olacak ve sınırlı sayıda sanatsever izleyebilecek.

Festival, Balkan müziğinin efsane ismi Goran Bregoviç ile kapanacak
Besteleri ve Çingeneler Zamanı gibi ünlü film müzikleriyle tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de efsaneleşen Goran Bregoviç, 2 Ekim’de Yenişehir Macit Özcan Spor Tesislerinde Mersinli sanatseverlerle buluşacak. Konser, festivalin tek ücretli etkinliği olacak.
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Mersin Valiliği, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanlığı, Mersin Üniversitesi, Mersin Devlet Opera ve Balesi, Mersin Büyükşehir Belediyesi ile 4 merkez ilçe belediyesi ve odalardan derneklere birçok kurumun desteğiyle gerçekleştirilecek festivalde, Merfest, Festival Sanat Ödülü, Festival Kent Ödülü ve Nevit Kodallı Genç Yetenek Ödülü olmak üzere üç dalda ödül de verilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Atomenergomash, LNG tesislerinin ekipmanları için Avrupa'daki ilk test standının inşaatını tamamladı
YEREL HABERLER Atomenergomash, LNG tesislerinin ekipmanları için ...
'Akdeniz'de Yaz Akşamları' etkinlikleri sürüyor Etkinlikler kapsamında düzenlenen Tamay Özaltun konseri, renkli görüntülere sahne oldu
YEREL HABERLER 'Akdeniz'de Yaz Akşamları' etkinlikleri ...
TÜİOSB’nin önceliği dijitalleşme, yeşil dönüşüm ve sürdürülebilir üretim
YEREL HABERLER TÜİOSB’nin önceliği dijitalleşme, yeşil dönüşüm ve ...
Büyükşehir Belediyesi, 50 bin adet aşure dağıttı
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediyesi, 50 bin adet aşure dağıttı
Mersin Büyükşehir İtfaiyesinden Odunpazarı Belediyesine eğitim
YEREL HABERLER Mersin Büyükşehir İtfaiyesinden Odunpazarı ...
Erkek Basketbol Takımının altyapı seçmelerine 180 genç başvurdu
YEREL HABERLER Erkek Basketbol Takımının altyapı seçmelerine 180 ...
Silifke’de Antep fıstığı hasadı coşkusu Ürünün kilosu 30 ila 40 liradan satılıyor
YEREL HABERLER Silifke’de Antep fıstığı hasadı coşkusu Ürünün kilosu ...
Tarsus’ta evlerinde yangın çıkan aileye Büyükşehir’den yardım eli
YEREL HABERLER Tarsus’ta evlerinde yangın çıkan aileye ...
Tarsus Belediyesi, ürettiği mobilyaları kente yerleştirmeye başladı
YEREL HABERLER Tarsus Belediyesi, ürettiği mobilyaları kente ...
Türkiye’de bir ilk: Suriyeli sağlık çalışanlarına iş sağlığı ve güvenliği eğitimi Mersin’de başladı
YEREL HABERLER Türkiye’de bir ilk: Suriyeli sağlık çalışanlarına iş ...
Mersin’de mobil konteynerlerde aşı dönemi başladı İl Sağlık Müdürü Ceviz: “Amacımız, bir an önce toplumsal bağışıklığı sağlayarak eski normal günlerimize dönmek”
YEREL HABERLER Mersin’de mobil konteynerlerde aşı dönemi başladı İl ...
Başkan Yılmaz, Ayvagediği ve Gözne'de vatandaşlarla buluştu
YEREL HABERLER Başkan Yılmaz, Ayvagediği ve Gözne'de vatandaşlarla ...
Bozyazı Kaymakamlığına Muhsin Duran Kalkan atandı
YEREL HABERLER Bozyazı Kaymakamlığına Muhsin Duran Kalkan atandı
Mersin'de çalınan hayvanlar Adana'da bulundu
YEREL HABERLER Mersin'de çalınan hayvanlar Adana'da bulundu
Mersin’in doğal güzelliklerinden Karageçit’te keyifli bir gün geçirdiler
YEREL HABERLER Mersin’in doğal güzelliklerinden Karageçit’te keyifli ...
Mersin'de çocuklara trafik eğitimi verildi
YEREL HABERLER Mersin'de çocuklara trafik eğitimi verildi
18 ayda 8 kafe açıldı, 2 kafenin de hazırlıkları sürüyor
YEREL HABERLER 18 ayda 8 kafe açıldı, 2 kafenin de hazırlıkları ...
Termometreler 40’ı gösterdi, sahiller doldu taştı
YEREL HABERLER Termometreler 40’ı gösterdi, sahiller doldu taştı
Köylüler güneş paneli sayesinde ayda 10 bin TL tasarruf sağlıyor
YEREL HABERLER Köylüler güneş paneli sayesinde ayda 10 bin TL ...
Mersin'de motosiklet denetimi
YEREL HABERLER Mersin'de motosiklet denetimi
Silifke'de yolcu otobüsü devrildi: 33 yaralı/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Silifke'de yolcu otobüsü devrildi: 33 yaralı/ Ek ...
Mersin'de uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı
YEREL HABERLER Mersin'de uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı
Büyükşehir Belediyesinden Turgut Türkalp’de konser
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediyesinden Turgut Türkalp’de konser
2 bin rakımdaki konargöçer Yörüklere kuaför hizmeti bile götürdüler Mersin Büyükşehir Belediyesi, Toros Dağlarında 2 bin rakımda konaklayan Yörüklere mobil kuaför, gezici kütüphane ve sağlık hizmeti veriyor
YEREL HABERLER 2 bin rakımdaki konargöçer Yörüklere kuaför hizmeti ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.