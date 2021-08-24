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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Akdeniz’de günde 400 ton çöp toplanıyor

İHA

Akdeniz’de günde 400 ton çöp toplanıyor

Akdeniz Belediyesi, ilçe sakini vatandaşların temiz ve sağlıklı bir kent ve çevrede yaşam hakkını korumak ve sürdürmek amacıyla 7 gün 24 saat esasına göre kesintisiz temizlik hizmeti sunuyor. İlçede, günde yaklaşık 400 ton çöp toplanıyor.
Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, merkezkırsal ayırımı yapmadan haftanın 7 günü ilçenin 65 mahallesine temizlik hizmeti veriyor. Ekipler, bir yandan merkezde kalan mahallelerde büyük boy ve mini süpürge araçları ile süpürme işlemi yaparken, mobil süpürge ekibi de belirlenen program dahilinde kırsal kesim ve köylere temizlik hizmeti sağlıyor.

Günde 400 ton çöp toplanıyor, pazar yerleri yıkanıyor
Akdeniz genelinde her gün yaklaşık 400 ton çöpü toplayıp araçlarla şehir dışına çıkaran ekipler, salgınla mücadele amacıyla mahallelerde kurulan pazar yerlerini de temizliyor, ardından ilaçlayıp dezenfekte ediyor. Ekipler, Çok Amaçlı Çöp Toplama Aracı (ÇAÇA) ile 3 tonluk çöp konteynerleri de boşaltırken, insan yoğunluğunun oluştuğu yerleri de salgına karşı dezenfektanlı su ile yıkayıp arındırıyor.
Yine müdürlük bünyesinde bulunan Çöp Taksiler ile de günün her saati özellikle kent merkezinin yoğun hareketlilik yaşanan bölgelerindeki çöp ve atıkları toplayan ekipler, büyük ve küçük boy süpürge araçlarıyla da cadde ve sokakları süpürüp yıkıyor. Bu çalışmaların yanı sıra, Mobil Temizlik ekibi de hazırladıkları plan ve program dahilinde, özellikle kent merkezine uzak olan kırsal mahallelerin cadde, sokak ve meydanlarına çıkarma yaparak vatandaşlara temizlik hizmeti sunuyor.

Tonlarca moloz ve evsel atık toplanıyor, konteynerler yıkanıyor
Diğer yandan moloz ekibi ise inşaat veya tadilat çalışmaları sonrası ortaya çıkan tonlarca moloz ve atıkları iş makineleri yardımıyla kamyonlara yükleyip kent merkezinden çıkarırken; çocukların oyun alanına çevirdiği okul bahçelerini de yıkayıp temizliyor; camiler, park ve yeşil alanlar gibi vatandaşların ortak kullandığı mekanları önce temizliyor, ardından da ilaçlı su ile dezenfekte ediyor.
Merkezkırsal veya uzakyakın ayırımı yapmadan, ilçenin 65 mahallesine temizlik hizmeti veren ekipler, ilçe genelindeki binlerce çöp konteynerini de yine ilaçlı su ile yıkıyor, tonlarca molozu, her türlü evsel ve tarımsal atığı ilçeden çıkarıp temiz ve sağlıklı bir Akdeniz için gecegündüz hizmet veriyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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