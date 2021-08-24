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Sağlık çalışanlarına darp anı kameralara yansıdı Mersin'de özel bir hastanede hayatını kaybeden korona virüs (Covid-19) hastası kişinin yakınlarının 3 sağlık çalışanını darp etmesi güvenlik kameraları tarafından görüntülendi Görüntülere göre önce sağlık çalışanlarını hastane önünde darp eden şahıslar, ardından kendilerinden kurtulup, kaçmaya çalışan sağlıkçıları kovalıyor

İHA

Sağlık çalışanlarına darp anı kameralara yansıdı Mersin'de özel bir hastanede hayatını kaybeden korona virüs (Covid-19) hastası kişinin yakınlarının 3 sağlık çalışanını darp etmesi güvenlik kameraları tarafından görüntülendi Görüntülere göre önce sağlık çalışanlarını hastane önünde darp eden şahıslar, ardından kendilerinden kurtulup, kaçmaya çalışan sağlıkçıları kovalıyor

Mersin'de özel bir hastanede hayatını kaybeden korona virüs (Covid19) hastası kişinin yakınlarının 3 sağlık çalışanını darp etmesi güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Görüntülere göre, önce sağlık çalışanlarını hastane önünde darp eden şahıslar, ardından kendilerinden kurtulup, kaçmaya çalışan sağlıkçıları kovalıyor.
Edinilen bilgiye göre, merkez Mezitli ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi'ndeki özel bir hastanede 24 gündür yoğun bakımda tedavi gören Covid19 hastası H.Ç., akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Bunun üzerine hastaneye gelen H.Ç.'nin akrabaları, gözyaşı döküp, feryat etti. Bir süre sonra hastane çalışanlarıyla tartışmaya başlayan H.Ç.'nin akrabaları, yakınlarının ölmesinden sorumlu tuttukları doktor Ö.D., başhemşire Ü.Ü. ile hemşire M.K.'yi darp etti. Olayın ardından şahıslar bölgeden kaçarken, polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Sağlık çalışanları darp raporu alırken, karakola giderek şahıslardan şikayetçi oldu.
Öte yandan, şahısların sağlık çalışanlarını darp etme anları hastanenin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülere göre, hastane girişinde sağlık çalışanlarını darp eden şahısları, çevredekiler sakinleştirmeye çalışıyor. Daha sonra saldırganların elinden kurtulan 3 sağlık çalışanı hastanenin arkasına doğru kaçmaya çalışırken, şüpheliler onları kovalıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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