Yaşamını yitiren koronavirüs hastasının yakınları, 3 sağlık çalışanını darbetti

MERSİN, (DHA)MERSİN´de tedavi gördüğü özel hastanede hayatını kaybeden koronavirüs hastasının yakınları, hastaneyi bastı 3 sağlık çalışanını darbetti.
Merkez Mezitli ilçesi Atatürk Mahallesi'ndeki özel bir hastanede 24 gündür yoğun bakımda tedavi gördüğü öğrenilen koronavirüs hastası H.Ç.'nin yaşamını yitirmesi üzerine yakınları hastaneye gitti. H.Ç.´nin bazı yakınları, doktor ve 2 hemşireyi darbetti. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen çok sayıda polis ekibi, hastane ve çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. Vücutlarının çeşitli yerlerinden hafif yaralanan 3 sağlık çalışanı ayakta tedavi edildi.
Polis, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Merkez MERSİN, (DHA)
2021-08-24 23:43:10
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